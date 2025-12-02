Emanuel Gigliotti rompió el silencio y contó todo lo que vivió en Colón durante un 2025 de crisis.

Emmanuel Gigliotti explicó las complicaciones que vivió el club este 2025, entre cambios de conducción y deudas. Anticipó que no sabe si continuará en Colón.

Emmanuel Gigliotti describió un contexto muy complejo en Colón , marcado por la transición entre la salida de Godano y la llegada de Alonso. Según el delantero, fue la primera vez en su carrera que vivió un cambio de conducción tan incierto, donde los jugadores no tenían a quién referirse y buscaban respuestas.

Gigliotti admitió, en diálogo con LT9, que la situación dentro del club era “ muy incómoda" y que "nadie sabía qué decirte ”. Detalló que algunos jugadores esperaban respuestas sobre sus contratos mientras otros desconocían si serían tenidos en cuenta por la nueva conducción. “ Es difícil hablar de lo que viene porque, aunque todavía no asumieron formalmente, algo se podría haber dicho ”, aseguró.

Problemas económicos y falta de contacto

El Puma también habló de la crisis en Colón, denunció la falta de comunicación con la dirigencia y el atraso en los pagos. “El presidente estuvo en el edificio y no se acercó a despedirse ni a saludar”, dijo. Respecto a la deuda con los jugadores, aclaró que sólo uno de ellos había cobrado, mientras el resto seguía esperando soluciones: “El resto dependía de la comisión”, indicó.

Críticas al cuerpo técnico y situaciones insólitas

El delantero fue crítico con las decisiones dentro del plantel: “Hubo un técnico que quiso pegarle a un jugador en una práctica y otro que hacía entrenar a su hijo con nosotros”, reveló. Además, mencionó errores colectivos y lesiones constantes, que calificó como un factor determinante del mal rendimiento: “No competimos en todo el año, salvo en los primeros cuatro o cinco partidos”.

Respaldo al grupo

A pesar de la situación, Gigliotti resaltó la actitud del plantel: “El grupo siempre quiso hacer un poco más, nadie estaba conforme. Fue vergonzoso no pelear por nada ni entrar al Reducido”, señaló, destacando que los jugadores intentaron mantenerse unidos frente a la adversidad.

Futuro incierto de Emanuel Gigliotti

Consultado sobre su continuidad, el delantero fue claro: “Depende 100 % del técnico. Ni a mí ni a varios nos quiere tener en cuenta”. Sobre su carrera, dijo que planea seguir jugando: “No lo sé dónde, pero voy a seguir hasta que pueda”. Gigliotti cerró la entrevista con un mensaje sobre sus valores personales: “La sinceridad es mi manera de ser. A veces no gusta, pero es lo que les enseño a mis hijos: valores, respeto, educación”.