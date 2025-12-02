Uno Santa Fe | Colón | Emmanuel Gigliotti

Emanuel Gigliotti rompió el silencio y contó todo lo que vivió en Colón durante un 2025 de crisis

Emmanuel Gigliotti explicó las complicaciones que vivió el club este 2025, entre cambios de conducción y deudas. Anticipó que no sabe si continuará en Colón.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 20:17hs
Emmanuel Gigliotti describió un contexto muy complejo en Colón, marcado por la transición entre la salida de Godano y la llegada de Alonso. Según el delantero, fue la primera vez en su carrera que vivió un cambio de conducción tan incierto, donde los jugadores no tenían a quién referirse y buscaban respuestas.

Una transición incierta en Colón

Gigliotti admitió, en diálogo con LT9, que la situación dentro del club era “muy incómoda" y que "nadie sabía qué decirte”. Detalló que algunos jugadores esperaban respuestas sobre sus contratos mientras otros desconocían si serían tenidos en cuenta por la nueva conducción. “Es difícil hablar de lo que viene porque, aunque todavía no asumieron formalmente, algo se podría haber dicho”, aseguró.

Problemas económicos y falta de contacto

El Puma también habló de la crisis en Colón, denunció la falta de comunicación con la dirigencia y el atraso en los pagos. “El presidente estuvo en el edificio y no se acercó a despedirse ni a saludar”, dijo. Respecto a la deuda con los jugadores, aclaró que sólo uno de ellos había cobrado, mientras el resto seguía esperando soluciones: “El resto dependía de la comisión”, indicó.

Críticas al cuerpo técnico y situaciones insólitas

El delantero fue crítico con las decisiones dentro del plantel: “Hubo un técnico que quiso pegarle a un jugador en una práctica y otro que hacía entrenar a su hijo con nosotros”, reveló. Además, mencionó errores colectivos y lesiones constantes, que calificó como un factor determinante del mal rendimiento: “No competimos en todo el año, salvo en los primeros cuatro o cinco partidos”.

Respaldo al grupo

A pesar de la situación, Gigliotti resaltó la actitud del plantel: “El grupo siempre quiso hacer un poco más, nadie estaba conforme. Fue vergonzoso no pelear por nada ni entrar al Reducido”, señaló, destacando que los jugadores intentaron mantenerse unidos frente a la adversidad.

Futuro incierto de Emanuel Gigliotti

Consultado sobre su continuidad, el delantero fue claro: “Depende 100 % del técnico. Ni a mí ni a varios nos quiere tener en cuenta”. Sobre su carrera, dijo que planea seguir jugando: “No lo sé dónde, pero voy a seguir hasta que pueda”. Gigliotti cerró la entrevista con un mensaje sobre sus valores personales: “La sinceridad es mi manera de ser. A veces no gusta, pero es lo que les enseño a mis hijos: valores, respeto, educación”.

