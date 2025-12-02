Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

La Selección argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026. En cada bombo aparece al menos un rival de riesgo que podría complicar el camino del campeón del mundo.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 16:48hs
Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

La Selección argentina descubrirá este viernes qué rivales tendrá en la fase de grupos del Mundial 2026, durante el sorteo que se realizará en el Centro John F. Kennedy de Washington. Aunque integrará el Bombo 1, y evitará a las potencias, en los otros bombos hay equipos que representan un serio desafío para el conjunto de Lionel Scaloni.

Las amenazas del Bombo 2

Aunque comparte el copón con selecciones de segundo orden, Marruecos y Croacia aparecen como los rivales más temibles. Ambos llegaron a semifinales en el Mundial de Qatar 2022 y mantienen estructuras competitivas.

El “cuco” del Bombo 3: Noruega

El equipo nórdico llega tras unas Eliminatorias sobresalientes, clasificando a su primer Mundial desde 1998. Con Erling Haaland como figura excluyente y Martin Odegaard en la conducción, Noruega ofrece un poderío ofensivo difícil de enfrentar.

La amenaza del Bombo 4: Italia

Pese a sus dos ausencias consecutivas en Mundiales, Italia sigue siendo un rival que nadie quiere. Su historia, su potencial competitivo y la posibilidad de un resurgimiento la convierten en la selección más peligrosa del copón.

El grupo que Argentina quiere evitar

Teniendo en cuenta las restricciones —no puede haber más de dos europeos en un mismo grupo—, el escenario más complejo para la “Albiceleste” estaría formado por Marruecos, Noruega e Italia, un trío de alto riesgo para abrir el camino rumbo al bicampeonato.

Dónde seguir el sorteo

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes a las 14 (hora argentina) y contará con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

