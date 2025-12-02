Cuti Romero salvó a Tottenham con un doblete y una chilena agónica en Newcastle

El defensor argentino marcó dos veces, incluida una chilena en el descuento, para darle al Tottenham un 2-2 que corta la mala racha.

Cristian “Cuti” Romero fue el gran protagonista del empate 2-2 entre Tottenham y Newcastle en St. James’ Park. El defensor marcó dos goles decisivos, uno de ellos con una pirueta en tiempo de descuento, para evitar la cuarta caída al hilo de los Spurs y sostener la pelea por puestos europeos.

El partido parecía complicarse para Tottenham cuando Bruno Guimarães abrió el marcador a los 25 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, apenas ocho minutos después, Romero igualó de cabeza tras un envío al área. Newcastle volvió a adelantarse a los 40 con un penal convertido por Anthony Gordon , pero el argentino tenía guardado lo mejor para el final.

La chilena del empate en el descuento

En el cuarto minuto adicionado, el arquero Aaron Ramsdale despejó un córner desde la izquierda y la pelota cayó en los pies del cordobés. De espaldas al arco, el zaguero improvisó una chilena baja y precisa que sorprendió a toda la defensa y se metió junto al palo derecho: un golazo para el 2-2 definitivo.

Un punto que corta la mala racha

El empate permite a los Spurs poner fin a tres derrotas consecutivas entre Premier y Champions, aunque el equipo todavía acumula cuatro partidos sin victorias. Con 19 puntos y un encuentro más disputado, Tottenham sigue a tres unidades de la zona de Europa League.

El mensaje del héroe

Tras el encuentro, Romero dejó un mensaje a los hinchas: “Gracias por el apoyo de siempre. Trabajemos para sumar tres puntos más. ¡Los quiero mucho!”, publicó el defensor, que además celebró de cara al público local en un festejo cargado de carácter. El Cuti volvió a ser determinante y Tottenham lo celebra.