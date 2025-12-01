El próximo 6 de diciembre, la Estación Belgrano será el punto de encuentro para celebrar más de 50 años de trayectoria, con todos los grandes éxitos que marcaron generaciones

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas, una de las voces más emblemáticas de la música popular santafesina, regresa a los escenarios de su ciudad para vivir una noche única junto a su público.

El próximo 6 de diciembre, la Estación Belgrano será el punto de encuentro para celebrar más de 50 años de trayectoria, con todos los grandes éxitos que marcaron generaciones y siguen haciendo cantar y bailar a miles de personas.

Será una verdadera fiesta santafesina, con artistas invitados, DJs en vivo, propuestas gastronómicas y barra de bebidas, en un entorno pensado para disfrutar la música, la emoción y el reencuentro.

Después de décadas de recorrer escenarios de todo el país, Cacho vuelve a casa. A esa tierra de cerveceros, de amigos, de historia y de canciones que son parte del ADN santafesino.

Entradas a la venta:

Platea Vip