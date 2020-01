Troyansky: "El equipo supo responder ante la ida de piezas claves"

Recién se estaban acomodando los dos en el 15 de Abril, que apareció por la izquierda, tomó el balón y sacó un derechazo impresionante para dejar sin posibilidades a Chaves.

Franco Troyansky no solamente anotó el único tanto del partido, sino que se convirtió en la gran figura del triunfo ante el puntero de la Superliga.

Apenas terminó el duelo reconoció que "la verdad que creo que fue uno de mis mejores partidos, me sentí contento y con confianza, no por el gol me voy contento, ya que en la semana los mismos compañeros y el cuerpo técnico me dieron toda la confianza".

Cuando le preguntaron por la acción que desembocó en el gol, Pocho acotó que "la agarro de izquierda a derecha, después abro bien el pie y gracias a Dios entró bien. El equipo supo responder ante la ida de piezas claves".

Y más adelante, agregó: "Me gusta mucho pegarle al arco, esta vez me quedó bien y entró, se sufrió al final porque estábamos jugando contra uno de los punteros, a pesar que lo controlamos bien y nos quedamos con tres puntos valiosos".

En la parte final, antes de irse a festejar con su gente, el delantero admitió que "en la semana veníamos practicando para controlar a Argentinos, neutralizarlos. Elías me dijo que íbamos a bailar si metía un gol, se lo quise dedicar a mis viejos y mi novia que me vinieron a ver, así que por eso bailamos un poquito".