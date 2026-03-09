Uno Santa Fe | Unión | Unión

El futuro de Del Blanco entra en una nueva etapa en Unión

Mateo Del Blanco cambió de representante, y en Unión hay cifradas expectativas en una inminente transferencia. Qué club poderoso lo pretende.

9 de marzo 2026 · 11:32hs
El futuro de Del Blanco entra en una nueva etapa en Unión

Luego de un mercado de pases en el que varias posibilidades de transferencia no llegaron a concretarse para Unión, Mateo Del Blanco decidió dar un giro en su carrera y cambió de representación con el objetivo de reactivar su proyección internacional.

El lateral de Unión pasó a ser manejado por la agencia KMB, encabezada por Kristian Bereit, un grupo que cuenta entre sus clientes a futbolistas de renombre como Alan Varela, Exequiel Palacios, Emanuel Mammana, Marcos Rojo, Gerónimo Rulli y Facundo Buonanotte, entre otros, según informó Radio Sol Play (FM 91.5).

LEER MÁS: Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Hasta ahora, Del Blanco era representado por Julio Cataldo, quien en reiteradas oportunidades había manifestado públicamente que existían sondeos y propuestas desde Europa por el defensor rojiblanco. Sin embargo, esas gestiones nunca llegaron a concretarse en ofertas formales que permitieran avanzar en una transferencia.

Intereses que no se concretaron por Del Blanco

Durante el último mercado de pases, el nombre del futbolista surgido en Unión también apareció vinculado a varios clubes importantes del fútbol argentino. Entre ellos se mencionaron a River, Racing Club y Newell's Old Boys.

Pese a esos rumores e intereses iniciales, ninguno de esos movimientos terminó transformándose en una oferta concreta para el club santafesino.

Una posibilidad desde la MLS para el lateral de Unión

En las últimas horas, además, surgió una nueva alternativa desde el exterior. Según informó la emisora Radio Sol Play, el actual entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, tendría en carpeta a Del Blanco como posible refuerzo para el equipo estadounidense.

Del Blanco.jpg

El club de Florida es el vigente campeón de la Major League Soccer y cuenta en su plantel con figuras internacionales como Lionel Messi y Luis Suárez.

Su recorrido en Unión

Del Blanco, de 21 años, se consolidó en el primer equipo del Tatengue durante las últimas temporadas y se transformó en una de las piezas habituales dentro de la estructura del plantel profesional.

En 2026 ya disputó 8 partidos en el Torneo Apertura con un gol convertido y 688 minutos en cancha. Durante 2025 tuvo una intensa participación en distintas competencias: jugó 16 encuentros en el Torneo Clausura con un gol y cinco asistencias, además de sumar presencias en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y los torneos locales.

LEER MÁS: Unión y una visita históricamente esquiva a Independiente en Avellaneda

Desde su debut en 2023, el defensor acumula decenas de presentaciones con la camiseta rojiblanca, consolidándose como uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del plantel.

Con este cambio de representante, Del Blanco apuesta a abrir un nuevo capítulo en su carrera, con la expectativa de que las gestiones para emigrar al exterior finalmente puedan concretarse en el próximo mercado de transferencias.

