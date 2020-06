Un exjugador de Unión podría quedar libre en el ascenso

Renzo Vera no sabe si continuará en Gimnasia de Mendoza.

El defensor de Gimnasia y Esgrima, Renzo Vera, capitán y uno de los referentes del Lobo, se refirió a la finalización de su contrato que culmina el 30 de junio.

El zaguero central aseguró que todavía no ha recibido ninguna comunicación de la dirigencia para extender su contrato en el equipo blanquinegro.

El experimentado defensor de 37 años siempre ha mantenido un perfil bajo en su larga trayectoria y es de hablar poco. En dialogo con Ovación Mendoza dejó conceptos interesantes.

"Estoy en Mendoza con la familia. Se me termina el contrato el 30 de junio y estamos aguardando alguna novedad del club. De no surgir alguna comunicación, nos volveremos con la familia a Entre Ríos", aseguró el zaguero central, una pieza fundamental en el equipo de Diego Pozo.

"Mi preocupación es la que tenemos todos los jugadores, que se nos termina el vínculo en pocos días. Esto es algo histórico lo que ha pasado con el tema de la pandemia. Estoy tranquilo por todo lo que he hecho en Gimnasia", agregó.

"Cuando empezó la cuarentena hubo intenciones de la dirigencia con mi continuidad. Después no he tenido otra charlas con los dirigentes. Soy sincero y estoy como todos mis compañeros. que no sabemos que va a pasar", reveló.

"Con la familia estamos muy contentos en la provincia y estoy agradecido con el club. Pero me volveré a mi casa a Entre Ríos si no tengo alguna propuesta. Analizaré algunos ofrecimientos que han surgido", reconoció el ex jugador de Unión de Santa Fe, entre otros equipos.

"Me han llamado para saber mi situación, sabiendo que mi contrato finaliza el 30 de junio. Yo me he sentido muy feliz por el gran momento que estábamos viviendo en Gimnasia y se cortó por el tema de la pandemia", afirmó.

"Estoy tranquilo, es lo que me caracteriza como persona. Esperaremos que llegué el 30 de junio y ahí se decidirá que sucederá. Por ahora es todo una incertidumbre", señaló.