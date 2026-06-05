Filtraciones en una causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Ariel Sena, jefe de calle de la PDI, fue apresado en su casa. La investigación apunta a una presunta fuga de información sobre 18 allanamientos

En las últimas horas de esta semana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron en su domicilio del barrio 102 Viviendas de Reconquista , cabecera del departamento General Obligado , a A. S., cuya identidad se mantiene en reserva y que se desempeñaba como integrante de la Brigada de Calle de esa ciudad.

La medida fue ordenada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , Sebastián Galleano , en el marco de la investigación por la presunta filtración de información confidencial vinculada al operativo contra el narcomenudeo ejecutado el pasado 29 de mayo en la ciudad de Avellaneda .

Con la aprehensión de A. S., ya son dos los integrantes de la PDI involucrados en la presunta delación de los procedimientos antinarcóticos de ese día. Días antes, el fiscal Galleano había ordenado la detención de la suboficial E. O., sospechada de haber participado en la divulgación de datos reservados sobre los allanamientos judiciales.

Los indicios de la investigación

La causa tomó impulso luego de que los 18 allanamientos simultáneos realizados en los barrios Cooperación y Belgrano de Avellaneda no arrojaran los resultados esperados, de acuerdo con la información obtenida durante la etapa investigativa.

A partir de esa situación surgieron indicios que llevaron a los investigadores a sospechar que varios de los objetivos de la causa habrían sido advertidos con anticipación sobre el despliegue policial, lo que habría comprometido el éxito de los procedimientos.

La presunta traición de una suboficial de la PDI

El 29 de mayo, una alumna de 11 años que cursa sexto grado en una escuela primaria llegó al establecimiento con marihuana y una balanza de precisión en su mochila. Las autoridades escolares dieron aviso a la Policía.

Durante una entrevista con los efectivos, la menor manifestó que su madre le había pedido que llevara esos elementos porque esa mañana iban a allanar su vivienda. Los uniformados informaron de inmediato la situación a sus superiores.

Horas después, la investigación permitió determinar el origen de la presunta filtración y derivó en la aprehensión de la suboficial E. O., sobre quien recayeron las sospechas de responsabilidad penal en el hecho.

Por su parte, la madre de la menor también fue aprehendida en otro procedimiento, ya que se presume su participación en la comercialización de estupefacientes.

Los resultados de los allanamientos

A pesar de las sospechas de filtración, los 18 allanamientos fueron ejecutados. En dos de ellos resultaron aprehendidas las personas identificadas como P. N. D. y E. A. P., quienes esta semana fueron llevadas a audiencia imputativa.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como evidencia los estupefacientes secuestrados en ambas viviendas. Tras evaluar los elementos expuestos, el juez dispuso la prisión preventiva para los dos acusados, al considerar que existen pruebas suficientes para vincularlos con la venta barrial de drogas, en el marco de la Ley Provincial Antinarcóticos N.º 14.239.

Los dos oficiales fallecidos en el operativo

En la madrugada del 29 de mayo, cuatro efectivos de Antinarcóticos de la PDI que se dirigían a Reconquista para participar de los allanamientos previstos en Avellaneda protagonizaron un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 98, a la altura del kilómetro 56, en jurisdicción del departamento Vera.

Como consecuencia del impacto contra un camión que se encontraba detenido sobre la calzada, falleció en el lugar la subcomisaria Milena Beatriz Martinucci, de 44 años, jefa de Antinarcóticos de la PDI de San Cristóbal.

Horas más tarde, a las 9.30, también murió en un sanatorio de Vera el subcomisario Pablo Adrián Mansilla, de 49 años, subjefe de la misma repartición.

Los otros dos ocupantes del vehículo, identificados como D. F. y G. C., sobrevivieron al accidente y continúan internados mientras reciben atención médica.

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