Este miércoles por la madrugada un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter sacudió varias ciudades de la vecina provincia de Córdoba. El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes y el temblor llegó hasta buena parte de los barrios de la capital.
Un sismo de magnitud 4 sacudió varias ciudades de Córdoba
Este miércoles por la madrugada, un fuerte temblor a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, llegó hasta buena parte de los barrios de Córdoba capital
Luego de los terremotos en Venezuela, este episodio más cercano en el mapa para los argentinos, y sobre todo, los santafesinos, reactiva el debate sobre la seguridad edilicia.
De acuerdo con los datos del Instituto de Prevención Sísmica de Argentina (Inpres) el movimiento ocurrió a la 1.34 de la madrugada de este miércoles, a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela.
Tuvo una intensidad de 4 puntos en la escala de Richter y una profundidad de 11 kilómetros.
Según agregó el diario cordobés La Voz, se sintió de manera más fuerte en Deán Funes y Soto y en menor medida en las localidades de Villa de Soto y Capilla del Monte. También se registraron mensajes en redes desde Córdoba Capital, Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia y Villa del Rosario, entre otras ciudades.
Consultado por La Voz En Vivo, el geólogo Ricardo Astini de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) llevó tranqulidad sobre el episodio y advirtió que este tipo de temblores, en el rango de los 4 grados en la escala de Richter, están dentro de los eventos que son habituales en la provincia.
En Córdoba los registros oscilan entre movimientos imperceptibles y eventos de hasta 5 grados
El especialista detalló que en Córdoba los registros oscilan normalmente entre movimientos imperceptibles y eventos que pueden alcanzar los 5 grados en los casos más altos. En el grado 4 “es un temblor que claramente se siente”, concedió Astini que explicó que la actividad sísmica en la región está vinculada a dos o tres fallas principales ubicadas al borde de las serranías cordobesas.
Una de estas estructuras atraviesa el pie de la Sierra Chica, del lado del Valle de Punilla, afectando zonas cercanas a Villa Carlos Paz, Cosquín y La Falda. Las de mayor intensidad, dijo, suelen estar asociadas a la Sierra Grande, en un área que se extiende desde Villa de Soto y Nono hasta Merlo.
Respecto a la infraestructura urbana, el experto señaló que las normativas en Córdoba son estrictas y que se construye de manera sismorresistente desde hace décadas: “Todo lo que es edificio de construcción de más de tres pisos, desde el año 1970 en adelante, es sismorresistente por ley”.
Se trata de estructuras "en jaula" con columnas y plateas, diseñadas para evitar el colapso y brindar seguridad a los habitantes en caso de no poder evacuar
El problema, advirtió Astini, son las construcciones históricas o muy antiguas que no fueron realizadas bajo estos estándares técnicos.
Por otro lado, el geólogo se mostró preocupado por el actual recorte presupuestario en organismos nacionales de prevención; particularmente por la unificación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), lo que consideró un debilitamiento institucional.