Unión, entre deudas y millones por cobrar: el complejo momento económico que atraviesa

Reclamos en FIFA, una presentación en AFA, compromisos pendientes con otros clubes y un plantel que reclama salarios. Al mismo tiempo, la dirigencia aguarda ingresos millonarios por diferentes transferencias para empezar a equilibrar las cuentas.

El presente de Unión excede largamente lo futbolístico. Mientras Leonardo Madelón intenta preparar al equipo para el inicio del Torneo Clausura, la dirigencia enfrenta una compleja ingeniería financiera, con una importante cantidad de deudas por cancelar y varios ingresos millonarios que todavía no terminaron de concretarse.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles que reflejan la delicada situación económica de la institución, donde conviven inhibiciones internacionales, reclamos judiciales y administrativos, salarios pendientes y compromisos asumidos por distintas incorporaciones.

Las deudas que salieron a la luz en Unión

El panorama, según un informe que hizo Sol Play FM 91.5, se volvió aún más complejo luego de que trascendiera que Juventud de Las Piedras presentó una inhibición ante FIFA contra Unión por una deuda de 495.000 dólares correspondiente al pase del defensor Maizon Rodríguez.

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Ese expediente se suma al reclamo que ya había realizado el delantero ecuatoriano José Enrique Angulo, quien exige el pago de 90.000 dólares y también mantiene inhibido al club en el máximo organismo del fútbol mundial.

Pero esos no son los únicos compromisos pendientes.

También trascendió que Unión mantiene una deuda de 200.000 dólares con Belgrano por la compra de Agustín Colazo y otros 120.000 dólares con Sportivo Las Parejas por la incorporación de Diego Armando Díaz.

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A ese escenario se agrega el conflicto con Atlético Tucumán por la transferencia de Marcelo Estigarribia. El Decano presentó un reclamo ante la AFA y, paralelamente, avanzó con un embargo sobre cuentas que Unión posee en el banco Credicoop debido a cheques rechazados. La deuda rondaría los 700.000 dólares.

El dinero que espera Unión

Del otro lado del balance aparecen recursos económicos que la dirigencia espera cobrar y que resultarían determinantes para aliviar la situación.

El ingreso más importante corresponde a la transferencia de Juan Ignacio Nardoni desde Racing hacia Inter de Porto Alegre. Unión conserva un porcentaje de esa operación y debería percibir el equivalente al 30% de una venta tasada en ocho millones de dólares, es decir, alrededor de 2,4 millones de dólares.

Además, el club tiene pendiente el cobro de 100.000 dólares por el pase de Adrián Balboa, luego de su transferencia desde Racing al FC Pari Nizhniy Novgorod.

A esa lista se suman otros 200.000 dólares que Talleres de Córdoba aún debe abonar por las operaciones de Juan Carlos Portillo y Joaquín Mosqueira.

Joaquín Mosqueira dejó Unión y en pocos días ganó la Supercopa Internacional con la camiseta de Talleres.

También aparece la venta de Rafael Profini al FC Kharkiv. Según la información difundida por Sol Play, Unión recibirá cerca de 2,6 millones de dólares por la transferencia. En una primera instancia ingresarían entre 700.000 y 800.000 dólares una vez formalizada toda la documentación, mientras que el resto se abonaría de acuerdo con el cronograma establecido entre las partes.

Compromisos que siguen vigentes

Más allá de los reclamos, Unión también continúa afrontando otras obligaciones económicas. Una de ellas corresponde a la compra de Casa Unión, cuyo acuerdo con la familia Malvicino contempla cuotas mensuales cercanas a los 100.000 dólares.

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Paralelamente, la institución también viene abonando convenios económicos con diferentes clubes de la Liga Santafesina. Se establecieron pagos cercanos a los 100.000 dólares.

El conflicto llegó al plantel de Unión

Toda esta situación terminó impactando también en la pretemporada. El club mantiene pendiente el pago de los salarios correspondientes al mes de mayo y también arrastra una deuda por premios con el plantel profesional.

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Como consecuencia de ello, los futbolistas resolvieron no realizar entrenamientos en doble turno hasta que la dirigencia regularice la situación. La medida obligó a Leonardo Madelón a modificar la planificación que había diseñado para la primera semana de trabajo.

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Con un déficit mensual que ronda los 300.000 dólares, Unión atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de los últimos años. Mientras intenta resolver inhibiciones, cancelar deudas y atender los reclamos internos, también aguarda el ingreso de fondos provenientes de distintas transferencias, recursos que aparecen como indispensables para empezar a ordenar unas finanzas que hoy condicionan tanto la gestión institucional como la preparación deportiva.