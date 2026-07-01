Colón acelera la depuración del plantel en un mercado de pases muy complejo

Colón llegó a un entendimiento con otro de los jugadores prescindibles para Ezequiel Medrán, y ya son tres los que se irán del plantel.

Mientras la dirigencia de Colón continúa buscando refuerzos para potenciar el plantel de cara a la segunda parte de la Primera Nacional, puertas adentro también avanza otro trabajo igual de importante: la reducción del plantel profesional y la liberación de una masa salarial que permita concretar incorporaciones de mayor jerarquía.

LEER MÁS: Colón busca un goleador y surgió una nueva alternativa para reforzar el ataque

El panorama en el mercado de pases se volvió mucho más complicado de lo imaginado. Con el correr de los días, varios de los principales objetivos se fueron cayendo por cuestiones económicas o porque terminaron optando por otros destinos, situación que obligó a la Secretaría Técnica y al cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán a empezar a evaluar alternativas que inicialmente no estaban entre las prioridades.

En ese contexto, para que puedan llegar futbolistas cotizados para la categoría, primero Colón necesita generar espacio tanto en el presupuesto como en el plantel.

Las primeras salidas ya comenzaron en Colón

El primer movimiento importante fue la rescisión del contrato de Matías Godoy, quien ya fue presentado como nuevo futbolista de Aldosivi de Mar del Plata.

A esa salida se sumará en las próximas horas la de Lucas Cano. Las partes alcanzaron un acuerdo para rescindir el vínculo y todo indica que el delantero continuará su carrera en All Boys.

Otro de los futbolistas que dejará el club es Facundo Castro. Si bien todavía resta la formalización de la documentación, existe un entendimiento para poner fin a su contrato y su futuro estaría nuevamente en Nueva Chicago, que tomó la delantera pese al interés que también había manifestado Quilmes.

El caso Castet, con un escenario diferente

La situación de Facundo Castet es distinta. El lateral también aparece en el radar de Nueva Chicago, aunque por el momento Colón no tiene decidido desprenderse de él a cualquier precio.

Si bien no es una pieza prioritaria para Medrán, la dirigencia entiende que una eventual salida debería representar un negocio conveniente desde lo económico. Además, si el defensor deja Santa Fe, el club tendría que salir inmediatamente al mercado para buscar un reemplazante, algo que hoy no figura entre las prioridades.

Por eso, salvo que aparezca una propuesta que satisfaga a todas las partes, Castet podría continuar en el plantel durante el segundo semestre.

También habrá lugar para los juveniles en Colón

La depuración del plantel no alcanza solamente a los jugadores de mayor experiencia. La dirigencia también analiza diferentes alternativas para varios futbolistas juveniles que hoy tienen escasa participación en el primer equipo. La idea es encontrarles destinos donde puedan sumar minutos y continuidad, con la intención de que regresen al club con mayor rodaje y experiencia.

LEER MÁS: Colón suma más problemas y podría sufrir otra baja para visitar a Deportivo Madryn

En Colón saben que ambas cuestiones están íntimamente relacionadas. Las incorporaciones que pretende Medrán dependen, en buena medida, de las salidas que logre concretar el club durante las próximas semanas.

Con un mercado que se presenta mucho más hostil de lo esperado y con varias negociaciones frustradas, el Sabalero intenta reordenar su plantel para liberar recursos y así poder volver a la carga por futbolistas que eleven el nivel del equipo en la pelea por el ascenso.