Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos, dirigida técnicamente por Mauricio Pochettino, enfrentará a Bosnia, desde las 21, en busca de los octavos de final.

Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán este miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que promete intensidad y que pondrá en juego un boleto para los octavos de final del certamen.

El partido se disputará desde las 21, en el San Francisco Bay Area Stadium, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión de TyC Sports. El vencedor de la llave se cruzará en la próxima instancia con el ganador del duelo entre Bélgica y Senegal.

Estados Unidos quiere hacer valer su condición de candidato

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino llega con confianza luego de finalizar en el primer puesto de su grupo. El conjunto estadounidense comenzó su participación con una contundente goleada sobre Paraguay y luego venció 2-0 a Australia, resultados que le permitieron encaminar la clasificación.

En la última presentación sufrió una derrota frente a Turquía, que ya estaba eliminada, aunque ese traspié no le impidió quedarse con el liderazgo de la zona. Ahora, jugando como uno de los anfitriones del torneo, buscará seguir avanzando y meterse entre los 16 mejores.

Bosnia apuesta al batacazo

Del otro lado estará Bosnia, que accedió a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros. El equipo europeo sumó cuatro puntos en la fase de grupos tras igualar con Canadá, caer ampliamente frente a Suiza y recuperarse en la última fecha con una victoria sobre Qatar.

Con menor favoritismo en la previa, los dirigidos por Sergej Barbarez intentarán sorprender a un rival que aparece como candidato, con la experiencia de futbolistas como Edin Dzeko como una de sus principales cartas.

Probables formaciones

Estados Unidos:Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia:Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

Hora: 21.00.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Estadio: San Francisco Bay Area Stadium.

TV: TyC Sports.