Uno Santa Fe | Ovación | Estados Unidos

Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos, dirigida técnicamente por Mauricio Pochettino, enfrentará a Bosnia, desde las 21, en busca de los octavos de final.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 07:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán este miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que promete intensidad y que pondrá en juego un boleto para los octavos de final del certamen.

El partido se disputará desde las 21, en el San Francisco Bay Area Stadium, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión de TyC Sports. El vencedor de la llave se cruzará en la próxima instancia con el ganador del duelo entre Bélgica y Senegal.

Estados Unidos quiere hacer valer su condición de candidato

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino llega con confianza luego de finalizar en el primer puesto de su grupo. El conjunto estadounidense comenzó su participación con una contundente goleada sobre Paraguay y luego venció 2-0 a Australia, resultados que le permitieron encaminar la clasificación.

En la última presentación sufrió una derrota frente a Turquía, que ya estaba eliminada, aunque ese traspié no le impidió quedarse con el liderazgo de la zona. Ahora, jugando como uno de los anfitriones del torneo, buscará seguir avanzando y meterse entre los 16 mejores.

Bosnia apuesta al batacazo

Del otro lado estará Bosnia, que accedió a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros. El equipo europeo sumó cuatro puntos en la fase de grupos tras igualar con Canadá, caer ampliamente frente a Suiza y recuperarse en la última fecha con una victoria sobre Qatar.

Con menor favoritismo en la previa, los dirigidos por Sergej Barbarez intentarán sorprender a un rival que aparece como candidato, con la experiencia de futbolistas como Edin Dzeko como una de sus principales cartas.

Probables formaciones

Estados Unidos:Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia:Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

Hora: 21.00.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Estadio: San Francisco Bay Area Stadium.

TV: TyC Sports.

Estados Unidos Bosnia Mundial
Noticias relacionadas
Argentina XV competirá en el Américas Rugby Championship.  

Chile será escenario del regreso del Américas Rugby Championship

Los Pumitas se preparan para jugar con Irlanda por el Mundial M-20 este jueves en Georgia.

Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

Newell´s de barrio Roma consiguió empatar con Unión 1 a 1 en Guadalupe.

Se completó la fecha 14 del Apertura José Luis Burtovoy

apertura a1: gimnasia fue tercero y estan las fechas de la serie final

Apertura A1: Gimnasia fue tercero y están las fechas de la serie final

Lo último

Vacuna BCG: ¿por qué es el primer escudo de protección para el recién nacido?

Vacuna BCG: ¿por qué es el primer escudo de protección para el recién nacido?

Las incógnitas que mantiene Scaloni en la Selección para enfrentar a Cabo Verde

Las incógnitas que mantiene Scaloni en la Selección para enfrentar a Cabo Verde

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Último Momento
Vacuna BCG: ¿por qué es el primer escudo de protección para el recién nacido?

Vacuna BCG: ¿por qué es el primer escudo de protección para el recién nacido?

Las incógnitas que mantiene Scaloni en la Selección para enfrentar a Cabo Verde

Las incógnitas que mantiene Scaloni en la Selección para enfrentar a Cabo Verde

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Unión, entre deudas y millones por cobrar: el complejo momento económico que atraviesa

Unión, entre deudas y millones por cobrar: el complejo momento económico que atraviesa

Un sismo de magnitud 4 sacudió varias ciudades de Córdoba

Un sismo de magnitud 4 sacudió varias ciudades de Córdoba

Ovación
Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

Bélgica y Senegal protagonizan un atractivo duelo por un lugar en los octavos del Mundial

Bélgica y Senegal protagonizan un atractivo duelo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa