A puro corazón y contundencia: Unión se lo dio vuelta a Instituto y se quedó con un triunfazo

Unión dio vuelta un partido bravo ante Instituto, ganó 3-2, resistió con diez en el final y sumó su tercer triunfo consecutivo para acercarse a los playoffs.

Unión lo dio vuelta y le ganó 3-2 a Instituto en el 15 de Abril.

Unión protagonizó una noche de reacción y sufrimiento ante Instituto. El Tatengue comenzó perdiendo y fue superado durante buena parte del primer tiempo, pero encontró el empate antes del descanso. En el complemento, dio vuelta la historia, estiró la ventaja y, pese al descuento y la expulsión de Tarragona, resistió hasta el final para quedarse con un triunfazo.

Instituto fue superior, pero Unión encontró el empate en el momento justo

Unión no jugó un buen primer tiempo, fue superado por Instituto por lo cual lo más positivo sin dudas fue el resultado parcial y además que lo arranco perdiendo, ya que a los 13 minutos Instituto se puso arriba con un cabezazo de Leonel Mosevich que se anticipó en el primer palo y cruzó el balón para sorprender a Matías Mansilla y decretar el 1 a 0. Y pudo ampliar el marcador, el elenco visitante cuando Alex Luna la figura del primer tiempo remato desde afuera del área y la pelota paso al lado del caño derecho.

El Tate no hacía pie le costaba progresar en ataque y la Gloria se defendía de manera ordenada. Así las cosas, Unión no inquietaba al arquero Marcos Ledesma y la sensación era que Instituto estaba más cerca del segundo gol que el Tate del empate. Pero a los 25 minutos Juan de Dios Pintado metió un centro perfecto y Brahian Cuello apareció por el segundo palo para meter un cabezazo certero y establecer el 1 a 1.

Más allá del gol Unión no mejoro en lo futbolístico y siguió siendo mejor Instituto a través del manejo del balón con Luna desequilibrando. En consecuencia lo mejor de Unión en el primer tiempo fue el resultado ya que superado en el juego le alcanzó para irse a los vestuarios empatando.

Tarragona madrugó a Instituto y desató la fiesta en el 15 de Abril

El segundo tiempo arranco de la mejor manera para el Tate ya que a los 3 minutos llego el segundo gol. Aceleró Juan de Dios Pintado, quien cedió para Brahian Cuello y el volante metio un centro preciso para el estupendo cabezazo de Cristian Tarragona quien ubicó el balón al lado del caño derecho para el 2 a 1.

Un par de minutos después, el que pico por izquierda fue Marcelo Estigarribia quien remato al primer palo y Ledesma contuvo en dos tiempos. Con la ventaja Unión retrocedió unos metros e Instituto tenía el balón, pero a diferencia del primer tiempo no tenía claridad y ya Luna no era tan desequilibrante.

El Tate había emparejado el desarrollo y apostaba a jugar con espacios para contragolpear.

Cuando se jugaban 16 minutos Leonardo Madelón movió el banco y metió el primer cambio que fue el ingreso de Joaquín Mosqueira en lugar de Emilio Giaccone que estaba amonestado.

En tanto que a los 25 minutos, el entrenador Tatengue metió dos variantes buscando mayor dinámica en ataque, con los ingresos de Eric Ramírez en lugar de Marcelo Estigarribia y de Misael Aguirre por Cuello al que se lo notaba extenuado.

Pasaba poco en el partido y eso sin dudas que le convenía al Tate que estaba ganando el partido. Pero a los 29 minutos Unión llegó al tercero haciendo gala de una notable eficacia. Lucas Menossi en la puerta del área y recostando por el sector izquierdo, habilitó a Misael Aguirre quien dentro del área chica bajo la pelota con el pecho y de media vuelta metió un furibundo zurdazo que ingreso en el ángulo derecho para establecer el 3 a 1.

Cada vez que el Tate aceleró, llegó al gol con todas grandes definiciones mostrando contundencia y eficacia en el área rival. Un partido que asomaba complejo y mucho más después del gol de Instituto el Tate lo comenzó a resolver a pura efectividad.

Sin embargo a los 42 minutos Instituto logro descontar con un golazo de Hernan De La Fuente quien recibió solo en el área bajo la pelota con el pecho y definió con una pirueta en el aire.

Y encima a los 44 minutos se fue expulsado Cristian Tarragona por un codazo a un jugador de Instituto luego de que la jugada haya sido revisada por el VAR. Así las cosas Unión afrontó el tiempo de descuento jugando con un futbolista menos y defendiendo como podía.

Sufrió en el final pero termino obteniendo un triunfazo para cosechar tres al hilo y acomodarse en la tabla para clasificar a los playoffs.

Síntesis

Unión: 21. Matías Mansilla; 15. Juan Pintado, 44. Tomás Fagioli, 26. Juan Pablo Ludueña y 18. Lucas Ayala; 22. Brahian Cuello, 5. Lucas Menossi, 8. Emilio Giaccone e 10. Ignacio Malcorra; 19. Marcelo Estigarribia y 25. Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Instituto: 29. Marcos Ledesma; 6. Fernando Alarcón, 26. Leonel Mosevich y 30. Jonathan Galván; 44. Giuliano Cerato, 55. Gustavo Abregú, 15. Matías Gallardo y 3. Diego Sosa; 20. Jhon Córdoba, 17. Matías Tissera y 10. Alex Luna. DT: Diego Flores.

Cambios: Lázaro x Córdoba (I); Tissera x Guerra (I); Emilio Giaccone x Joaquín Mosqueira (I); Misael Aguirre x Brahian Cuello (U); Eric Ramírez x Marcelo Estigarribia (U); Juan Ignacio Méndez x Gustavo Abregú (I); Hernán De La Fuente x Jonathan Galván (I); Facundo Suárez x Giuliano Cerato (I).

Goles: PT 13: Mosevich (I); PT25: Cuello (U).

Amonestados: Giaccone (U); Alarcón (I); Gallardo (I).

Expulsados: Cristian Tarragona(U) y Matias Gallardo (I).

Estadio : 15 de Abril

Árbitro : Nicolás Lamolina