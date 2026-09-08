Barrio Los Hornos y un fuerte reclamo al municipio: no llueve hace diez días pero las calles siguen inundadas por desagües tapados

La calle Gorostiaga al 3.500 permanece anegada pese a varios días sin lluvias y los vecinos denuncian desagües obstruidos y una posible pérdida. También cuestionan que la basura reaparezca tras un operativo que retiró 137 toneladas de residuos.

Anegamiento persistente. Vecinos de Gorostiaga al 3.500 denuncian una calle anegada por posibles desagües obstruidos y pérdida de cañerías.

Vecinos de barrio Los Hornos , en la ciudad de Santa Fe, volvieron a reclamar por el estado de las calles y la acumulación de basura en el sector de Gorostiaga y Zavalla . Aseguran que vienen planteando la situación ante la Municipalidad desde hace meses, pero que no obtuvieron respuestas concretas.

Uno de los puntos más afectados es Gorostiaga al 3500 , donde una importante cantidad de agua permanece acumulada sobre la calzada pese a que, según los residentes, hace alrededor de una semana y media que no llueve.

La profundidad del anegamiento y los pozos dificultan el tránsito y obligan a algunos vehículos a regresar porque no logran distinguir el estado de la calle. “Es una odisea entrar. La Municipalidad no le da pie con bola a nada, todo inundado, todo tapado”, cuestionó un vecino.

Una posible pérdida y desagües obstruidos

Los residentes sospechan que el problema no se debe solamente a las lluvias y apuntan a una posible rotura de un caño, además de la falta de mantenimiento de las bocas de tormenta.

“Un caño roto acá a la vuelta sobre Gobernador Freire. Y, producto de eso, desagota en la boca de tormenta, que hicieron hace más de cuatro meses, está todo inundado y no vienen a desobstruirla”, relató.

Por su parte, Pablo Maldonado, integrante de la comisión de la vecinal de barrio Los Hornos, sostuvo que la presencia permanente de agua también podría estar vinculada con una pérdida de agua o cloacas. “Evidentemente debe haber alguna rotura, pero para eso hay que trabajar sobre la obra de cloacas y sobre la obra de agua, y también sobre los desagües que están evidentemente tapados porque esa agua no escurre a ningún lado”, explicó a UNO Santa Fe.

La situación también repercute sobre Doctor Zavalla, donde los vecinos aseguran que el agua termina acumulándose por el mal funcionamiento de los desagües.

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Reclaman una respuesta municipal

Desde la vecinal afirman que el problema fue planteado en reuniones con funcionarios municipales y también directamente al intendente Juan Pablo Poletti.

“Lo de las bocas de tormenta lo venimos planteando ya desde la reunión que tuvimos, hace creo que dos meses, con el intendente Poletti, que se lo planteamos a Eduardo Rudi, que es el área de Asuntos Hídricos. Hasta ahora seguimos en la misma situación”, señaló Maldonado.

El referente cuestionó además que las responsabilidades terminen derivándose entre distintas áreas sin que se concrete una solución. “Las veces que nos hemos reunido pasamos de que es responsabilidad de Hábitat, no, que es responsabilidad de ASSA, no, que es responsabilidad de Hábitat. La cuestión es que los problemas no se resuelven y siguen los vecinos padeciendo las inconveniencias”, afirmó.

El basural: retiraron 137 toneladas, pero volvió a aparecer

El segundo gran frente de conflicto es la acumulación de residuos en terrenos ubicados en el entorno de Gorostiaga y Zavalla.

El Municipio realizó un operativo de limpieza para mitigar la situación y, según Maldonado, retiró 137 toneladas de basura. “Dentro de todo no hay basura sobre la calzada, pero hasta el operativo que fue para mitigar la situación estaba inclusive cortada la calzada, intransitable”, explicó.

La vecinal sostiene, sin embargo, que la limpieza no alcanza para resolver el problema porque los residuos vuelven a acumularse.

“Ese mismo día a la noche ya estaban tirando basura de vuelta. Hay mucha inconducta ciudadana”, denunció.

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Una obra de cloacas que también quedó pendiente

A los problemas de anegamiento y basura se suma el reclamo por la obra de integración sociourbana y cloacas que quedó inconclusa. Maldonado señaló que los trabajos comenzaron entre 2021 y 2022 con financiamiento nacional y que quedaron interrumpidos tras el cese de esos recursos.

Entre los sectores que, según la vecinal, todavía necesitan intervención mencionó Pasaje Echeverría y Doctor Zavalla al 5500, donde reclaman completar la red cloacal.

“Nosotros fundamentalmente es resolver los problemas que quedaron de cloacas de la obra nacional que no se terminó, de Sisu, que tiene graves problemas sobre Pasaje Echeverría, sobre Doctor Zavalla al 5500, la continuidad de la obra de cloacas”, explicó.

El pedido: una respuesta concreta del Municipio

Para la vecinal, los problemas de agua, basura y obras inconclusas requieren una intervención coordinada y no respuestas aisladas.

Maldonado cuestionó que las responsabilidades se deriven entre distintas áreas sin que los inconvenientes se resuelvan y reclamó que Hábitat del Municipio vuelva a trabajar con los vecinos para definir cómo completar las obras pendientes. “Fundamentalmente que se active desde el Municipio la intervención de Hábitat en toda esta zona”, reclamó.

El pedido llega mientras continúa el anegamiento en Gorostiaga y persisten los reclamos por la basura, pese al operativo que permitió retirar 137 toneladas de residuos y la colocación de una cámara para detectar nuevos vuelcos.

Para los vecinos, ahora la prioridad es que el Municipio y los organismos responsables den respuestas concretas y avancen sobre las obras y servicios pendientes, antes de que una nueva lluvia vuelva a agravar la situación.