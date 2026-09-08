"Queremos vivir dignamente": el reclamo de los vecinos de Los Hornos por anegamientos, caños rotos y basurales recurrentes

Vecinos de Gorostiaga y Zavalla aseguraron al móvil de UNO Santa Fe que llevan meses reclamando por el anegamiento y la acumulación de residuos al municipio. Denuncian desagües obstruidos, una posible pérdida y falta de respuestas del Municipio.

Basural y calles intransitables. Vecinos de barrio Los Hornos reclaman por acumulación de basura y anegamiento en Gorostiaga al 3500.

Vecinos de barrio Los Hornos , en la ciudad de Santa Fe, aseguran estar agotados de convivir con calles anegadas, agua estancada y basura acumulada . Uno de los puntos más afectados está en Gorostiaga al 3500 , donde el agua permanece sobre la calzada pese a varios días sin lluvias.

La situación dificulta la circulación y se agrava por el deterioro del pavimento y los pozos que quedan ocultos bajo el agua.

“Estamos, en un sentido de la palabra, ya estamos cansados de hacer los reclamos. No nos escuchan”, expresó Luciana, una de las vecinas del sector, a UNO Santa Fe.

Un caño roto agravó el anegamiento

Los residentes apuntan además a una posible pérdida de agua o cloacas como uno de los motivos por los que el sector continúa inundado.

Luciana aseguró que sobre Gobernador Freyre hay un caño roto desde hace al menos dos semanas. “Hay un caño roto hace por lo menos dos semanas. Toda esta agua que vos ves es todo el caño que está roto”, relató.

Según contó, personal vinculado al servicio de agua les habría informado que la reparación podría demorar entre una y dos semanas.

“De una a dos semanas nosotros vamos a tener toda el agua acá. Cuando llueve, toda esa mugre que se ve, todo lo que es bolsa, todo, todo viene para acá”, advirtió.

Otros vecinos señalaron que, durante las lluvias, el agua alcanza también sectores de Doctor Zavalla y arrastra los residuos acumulados.

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Un basural que vuelve después de cada limpieza

La acumulación de residuos en terrenos ubicados en las inmediaciones de Gorostiaga y Zavalla es el otro gran reclamo de los habitantes.

La Municipalidad realizó un operativo en el que se retiraron 137 toneladas de basura, pero los vecinos sostienen que el resultado fue transitorio. “Nosotros nos levantamos continuamente. Acá viene el camión de la Municipalidad, se lleva todo, queda hermoso, pero es un segundo, y todo de vuelta”, afirmó Luciana.

Por su parte, Carlos, otro de los vecinos de la zona, cuestionó además que los residuos terminen afectando el sistema de desagües. “Hay gente que tira, que ya pusieron carteles de no arrojar basura, y siguen arrojando. Y toda la basura viene y se tapa, va al desagüe, y ahí se tapa”, explicó.

Como parte de las medidas adoptadas, se instaló una cámara de videovigilancia para identificar a quienes arrojan residuos de manera ilegal. “Ahí pusieron una cámara, supuestamente para hacerle multas a todos los autos. O sea, siguen viniendo autos o camionetas 4x4 de todas maneras”, cuestionó Luciana.

Baldíos, veredas deterioradas y chicos afectados

Los vecinos también apuntan al estado de los terrenos baldíos que rodean el sector. Luciana contó que los propios residentes se organizaron para limpiar una vereda y cortar el pasto con el objetivo de facilitar el paso de los chicos hacia la escuela.

“Le planteamos que entre vecinos nosotros lo que queríamos era arreglar la vereda, cortamos el pasto todo para que los chicos pasen a la escuela, pero esto ya no se puede más; queremos vivir dignamente”, relató.

Carlos aseguró que el estado de la zona obliga incluso a modificar el recorrido de los alumnos. “Hay chicos que vienen a la mañana, pasan a la escuela, y ahora ya no sé, deben dar la vuelta por allá porque es imposible cruzar", detalló.

Además, advirtió sobre el deterioro de la calzada: “Ahí va a haber un accidente porque el asfalto está, hay prácticamente un cráter”.

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Reclaman completar las obras de cloacas

A los problemas cotidianos se suma el reclamo por una obra de cloacas e integración sociourbana que quedó inconclusa.

Luciana recordó que algunos sectores fueron alcanzados por los trabajos, mientras que otros quedaron pendientes. “A nosotros nos marcaron con una cruz roja ahí. Nos dijeron que no iban a hacer también, pero se hizo solo de un lado”, explicó.

Los vecinos sostienen que completar esas obras permitiría mejorar la infraestructura del barrio y resolver parte de los problemas que hoy se agravan con el agua acumulada.

El pedido de los vecinos al Municipio

Los residentes aseguran que vienen reclamando desde hace meses ante distintas áreas y que esperan una intervención que no se limite a operativos puntuales.

El pedido es que se atiendan de manera conjunta el anegamiento, la posible pérdida, los desagües obstruidos, la recolección de residuos y las obras de cloacas pendientes.

Luciana resumió el reclamo en una frase: “Queremos una solución. Queremos vivir bien, somos dignos de vivir bien”.

Por último, aseguró que los vecinos esperan ahora que la Municipalidad de Santa Fe dé respuestas concretas a una problemática que, según denuncian, continúa afectando su vida cotidiana.