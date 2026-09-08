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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 8 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

8 de septiembre 2026 · 06:51hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 8 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12: Estrada, Lamadrid, Zeballos y Güanella

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Larrea, Beruti, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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