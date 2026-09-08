La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 8 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 8 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
8 de septiembre 2026 · 06:51hs
• 8 a 12: Estrada, Lamadrid, Zeballos y Güanella
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Larrea, Beruti, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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