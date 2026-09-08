Dos bajas que complican a Colón: Lago y Muñoz, afuera ante Godoy Cruz

Ignacio Lago y Matías Muñoz sufrieron inconvenientes físicos que los dejarían al margen del partido del domingo a las 18 que Colón animará ante Godoy Cruz en Mendoza.

Colón comenzó a transitar una semana clave pensando en su visita a Godoy Cruz, pero Iván Delfino recibió las primeras malas noticias desde el aspecto físico. Ignacio Lago y Matías Muñoz no llegarían en condiciones al partido del domingo a las 18, en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 29 de la Primera Nacional.

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Ambos jugadores terminaron afectados, aunque por situaciones diferentes, luego de la derrota 2-1 ante Deportivo Morón en el Brigadier López. También Pier Barrios y Federico Lértora finalizaron el encuentro con molestias, aunque en principio estarían en carrera para el compromiso frente al conjunto mendocino.

Muñoz, un desgarro que lo deja afuera en Colón

El caso de Matías Muñoz está más claro. El mediocampista sufrió un desgarro en el aductor durante el precalentamiento previo al partido con Morón, motivo por el cual finalmente no pudo siquiera integrar el banco de suplentes.

La lesión lo dejará al margen del próximo compromiso y representa una baja principalmente entre las alternativas que Delfino tiene para recurrir durante el encuentro.

La preocupación pasa por Lago en Colón

La situación de Ignacio Lago es diferente y, por ahora, presenta algunas versiones respecto de su inconveniente físico. La principal referencia apunta a una importante molestia en el gemelo, aunque habrá que aguardar la confirmación oficial.

Prensa Colón

Lago había terminado con problemas físicos el partido frente a Morón y será sometido a los controles correspondientes. El parte médico que habitualmente publica Colón durante los días de partido permitirá conocer con precisión el diagnóstico y los plazos de recuperación.

Todo indica que el atacante no estaría disponible para viajar a Mendoza, lo que obligaría a Delfino a buscar una alternativa para ocupar su lugar.

Sarmiento, una opción para reemplazarlo

Ante la posible ausencia de Lago, Darío Sarmiento aparece como una de las principales alternativas. El delantero tuvo un muy buen ingreso frente a Morón y podría recibir la oportunidad de comenzar desde el arranque ante Godoy Cruz.

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Mientras tanto, Delfino también seguirá de cerca la evolución de Pier Barrios y Federico Lértora, quienes terminaron con diferentes molestias ante el Gallito pero, a diferencia de Lago y Muñoz, no estarían descartados para el choque del domingo.

Colón tendrá así una semana de seguimiento médico y futbolístico antes de una visita importante en la pelea de la Zona A. El Sabalero necesita recuperarse tras la caída ante Morón y, para eso, primero deberá resolver cómo rearmar su equipo ante las primeras bajas que dejó el último partido.