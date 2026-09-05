Malcorra, motivado y confiado en Unión: "Tenía muchas ganas de volver"

Ignacio Malcorra habló de su esperado regreso a Unión, elogió a Cristian Tarragona y en la previa del duelo ante Instituto, líder de la Zona A del Clausura

Ignacio Malcorra volvió a ponerse la camiseta de Unión y dejó en claro lo que significa para él. En diálogo con DSports Radio, el volante habló de su vuelta, elogió a Cristian Tarragona y anticipó lo que representa para él el clásico santafesino, mientras se prepara para recibir al líder Instituto por la Zona A del Clausura .

“Tenía muchas ganas de volver, de estar acá y por suerte se pudo dar. Está Leo (Madelón) y uno trata de disfrutar y seguir aprendiendo”, contó Malcorra al referirse a su regreso y a la posibilidad de volver a trabajar bajo las órdenes de Leonardo Madelón.

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El mediocampista también se refirió a su salida de Independiente, donde finalmente no continuó para concretar su regreso a Santa Fe. “Me fui de Independiente porque salió lo de Unión. Los dirigentes no querían que me fuera del club”, explicó Malcorra, dejando en claro que su decisión estuvo vinculada directamente con la posibilidad de volver a vestir la camiseta rojiblanca.

Malcorra, más motivado que nunca por su regreso a Unión.

Elogios para Tarragona en Unión

Uno de los nombres propios que destacó el volante fue Cristian Tarragona. Malcorra valoró especialmente las características del delantero y la importancia que tiene para el funcionamiento ofensivo del equipo. “Por suerte tenemos a Cristian Tarragona, que es buenísimo, es crack. Nosotros tratamos de ayudarlo, pero es un nueve muy completo, que te liquida”, afirmó.

El elogio llega en la previa de un partido de máxima exigencia para Unión, que tendrá enfrente a Instituto, actual líder de la Zona A del Clausura. El Tatengue buscará hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos que le permitan seguir creciendo en el torneo.