Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Por la octava fecha de la Zona A, Unión perdió 3-1 ante SAT en La Tatenguita y encadenó su segunda derrota consecutiva en la Primera femenina de AFA

Las chicas de Unión volvieron a tropezar y sigue sin encontrar la regularidad que necesitan para afirmarse en la Primera División de AFA . Por la octava fecha de la Zona A, las Tatengas perdieron 3-1 ante SAT en La Tatenguita y encadenaron su segunda derrota consecutiva.

El equipo visitante golpeó en los momentos justos y terminó llevándose los tres puntos gracias a los goles de Lara López, Zoraida Leguizamon y Agustina Núñez. Para Unión descontó Caren López, aunque el tanto no alcanzó para cambiar el rumbo de un partido que terminó quedándose en manos de SAT.

• LEER MÁS: Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación

El resultado vuelve a dejar en evidencia la irregularidad de las rojiblancas, que todavía no logran sostener una línea de resultados que les permita escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea.

Con este nuevo traspié, Unión permanece con 8 unidades y ocupa el 11° lugar de la Zona A. El margen para recuperar terreno empieza a achicarse y el desafío será cortar rápidamente esta racha negativa para no perder más posiciones en el campeonato.

Así formó Unión