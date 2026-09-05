Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón mueve piezas y define los 11 de Unión para recibir a Instituto

El DT de Unión, Leonardo Madelón, ultima detalles para jugar el lunes que viene en el 15 de Abril ante Instituto por la fecha 8 de la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2026 · 12:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Madelón mueve piezas y define los 11 de Unión para recibir a Instituto

Prensa Unión

Unión encara la recta final de la preparación para un partido que puede marcar otro paso importante en su intento de meterse en los playoffs. El Tatengue recibirá el lunes, desde las 21.15, a Instituto en el 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Clausura, y Leonardo Madelón ya le da forma a los 11

• LEER MÁS: Malcorra, motivado y confiado en Unión: "Tenía muchas ganas de volver"

El plantel volvió a trabajar este sábado en el predio rojiblanco y, aunque todavía queda una práctica por delante, el entrenador tendría prácticamente resueltas las modificaciones para enfrentar a la Gloria. Serán dos variantes obligadas, pero sin alterar el dibujo que viene utilizando.

• LEER MÁS: La cuenta pendiente que Unión buscará saldar ante Instituto

La primera estará en la última línea. La transferencia de Maizon Rodríguez dejó un lugar vacante y todo indica que Tomás Fagioli será quien tome esa responsabilidad para acompañar a Juan Pablo Ludueña. También está la opción de Matías Rocha.

Tomás Fagioli es el apuntado por Madelón para reemplazar a Maizon Rodríguez en Unión.

Tomás Fagioli es el apuntado por Madelón para reemplazar a Maizon Rodríguez en Unión.

La otra modificación aparece en la mitad de la cancha y tiene nombre propio: Ignacio Malcorra volverá a ser titular en lugar del lesionado Mauro Luna Diale. El experimentado volante había ingresado justamente por Luna Diale frente a Sarmiento y respondió con una actuación determinante, por lo que ahora tendrá la posibilidad de comenzar desde el arranque ante el puntero.

• LEER MÁS: Unión va por un zaguero distinto para reemplazar a Maizon Rodríguez

Así, pese a las bajas, Madelón apuesta por no tocar la estructura. El 4-4-2 se mantiene y la intención pasa por darle continuidad a una formación que viene de conseguir dos triunfos consecutivos y que ahora tendrá enfrente a Instituto, uno de los equipos que marca el ritmo de la Zona A.

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Ignacio Malcorra, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Instituto Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
union va por un zaguero distinto para reemplazar a maizon rodriguez

Unión va por un zaguero distinto para reemplazar a Maizon Rodríguez

union prepara dos cambios obligados para enfrentar a instituto

Unión prepara dos cambios obligados para enfrentar a Instituto

instituto visita a union con una duda y cerato disfruta su gran presente: sera una final mas

Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: "Será una final más"

union y belgrano habrian acordado la venta de thiago cardozo por el 65% de sus derechos economicos

Unión y Belgrano habrían acordado la venta de Thiago Cardozo por el 65% de sus derechos económicos

Lo último

Tras los casos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva, piden auditorías urgentes en todos los geriátricos de Santa Fe

Tras los casos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva, piden auditorías urgentes en todos los geriátricos de Santa Fe

Alonso, entre la autocrítica y el futuro de Colón: No es solamente tener la plata

Alonso, entre la autocrítica y el futuro de Colón: "No es solamente tener la plata"

Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

Último Momento
Tras los casos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva, piden auditorías urgentes en todos los geriátricos de Santa Fe

Tras los casos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva, piden auditorías urgentes en todos los geriátricos de Santa Fe

Alonso, entre la autocrítica y el futuro de Colón: No es solamente tener la plata

Alonso, entre la autocrítica y el futuro de Colón: "No es solamente tener la plata"

Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: Se terminó la impunidad

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Se terminó la impunidad"

Malvinas: el Gobierno ya inició sanciones contra 45 personas y empresas, incluidos accionistas y proveedores

Malvinas: el Gobierno ya inició sanciones contra 45 personas y empresas, incluidos accionistas y proveedores

Ovación
Todo el color de los hinchas de Colón para el partido crucial ante Morón

Todo el color de los hinchas de Colón para el partido crucial ante Morón

Se inauguró en Recreo el Centro de Tiro más moderno de América Latina

Se inauguró en Recreo el Centro de Tiro más moderno de América Latina

Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

Colapinto festejó la Pole Position de Gasly en el GP de Italia: Una sorpresa muy grande

Colapinto festejó la Pole Position de Gasly en el GP de Italia: "Una sorpresa muy grande"

Histórica pole de Pierre Gasly y Franco Colapinto largará 7° en el GP de Italia

Histórica pole de Pierre Gasly y Franco Colapinto largará 7° en el GP de Italia

Policiales
Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus