El uno por uno de Unión en la goleada ante Instituto

Unión obtuvo una victoria notable goleado a Instituto 4-0. La gran figura del Tate fue Mauro Pittón, autor de dos goles

Matías Tagliamonte (6): No intervino demasiado, pero cuando lo hizo mostró la solvencia habitual. El arquero de Unión transmite seguridad y aplomo y eso es muy importante. Apenas recibió dos goles en cinco partidos.

Lautaro Vargas (6): Tuvo un partido sin sobresaltos, quizás no se proyectó tanto en ataque, pero estuvo atento a la hora de las coberturas defensivas.

Maizon Rodríguez (6): Comenzó con algunas dudas, pero luego se terminó afirmando y protagonizando un buen debut. Fue de menor a mayor y se terminó consolidando en su primer partido en el fútbol argentino.

Valentín Fascendini (7): El mejor defensor de Unión, firme en la marca y en el juego áereo, pero además estuvo muy veloz para los anticipos defensivos.

Mateo Del Blanco (6): Muy buen pase para el cuarto gol de Unión. Por momentos tuvo mucho trabajo en el aspecto defensivo, pero se las ingenió para no desentonar y cumplir con su función.

LEER MÁS: Mauro Pittón, el goleador de Unión: "Redondeamos un buen partido"

Julián Palacios (6): Buena asistencia en el segundo gol de Unión. Inició la contra despejando en defensa y luego terminó metiendo el centro para el gol de Estigarribia.

Mauro Pittón (9): La gran figura de Unión, el volante rojiblanco tuvo un partido notable. Golazo para abrir la cuenta y gran definición para cerrar la goleada. Dinámica, sacrificio, orden y efectividad, hizo todo bien, un rendimiento soñado.

Mauricio Martínez (7): Volvió al gol con una media vuelta dentro del área para comenzar a sentenciar el partido. Convirtió su segundo gol en el torneo y volvió a demostrar que es un jugador muy importante por la presencia que impone en la zona media.

Franco Fragapane (7): Gran partido en su vuelta al equipo, si bien no convirtió, manejó de manera perfecta la contra para el segundo gol. Pero además, fue generoso en el ida y vuelta, como así también criterioso con la pelota en los pies.

Marcelo Estigarribia (7): Cortó la racha negativa con una definición a la carrera para anotar el segundo gol de Unión. Se lo notó con mayor confianza a la hora de buscar el balón, mostrando movimientos interesantes en el frente de ataque.

LEER MÁS: Unión armó un festival de cuarteto en Córdoba goleando a Instituto 4-0

Cristian Tarragona (6): Si bien no le tocó convertir es un jugador importante para descargar y jugar de espaldas. Generoso y sacrificado para aguantar el balón. En el segundo tiempo asistió a Gamba, quien no pudo convertir.

Lucas Gamba (5): Ingresó con el partido totalmente definido y eso quizás le jugó en contra, dado que Unión había bajado el pie del acelerador. Tuvo una chance para anotar, pero terminó definiendo desviado.

Augusto Solari (-): Volvió a sumar minutos, venía de ser titular ante Argentinos y ahora le tocó ingresar a falta de 20' para el final, Alarcón le metió una plancha por la que se fue expulsado.

Rafael Profini (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora, no jugaba desde la primera fecha cuando había ingresado en los últimos minutos ante Estudiantes. Se paró como volante central junto a Mauro Pittón.

Claudio Corvalán (-): Sumó sus primeros minutos en la competencia, se posicionó como lateral por izquierda y cuando pudo intentó proyectarse en ataque.

Agustín Colazo (-): No llegó a conectar un centro pasado de Claudio Corvalán. Jugó pocos minutos, pero es el segundo partido consecutivo que Madelón le dio la chance de ingresar.