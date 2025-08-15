Uno Santa Fe | Unión | Unión

El uno por uno de Unión en la goleada ante Instituto

Unión obtuvo una victoria notable goleado a Instituto 4-0. La gran figura del Tate fue Mauro Pittón, autor de dos goles

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 21:37hs
Unión tuvo un partido soñado y goleó a Instituto 4-0.

Prensa Unión

Unión tuvo un partido soñado y goleó a Instituto 4-0.

Matías Tagliamonte (6): No intervino demasiado, pero cuando lo hizo mostró la solvencia habitual. El arquero de Unión transmite seguridad y aplomo y eso es muy importante. Apenas recibió dos goles en cinco partidos.

Lautaro Vargas (6): Tuvo un partido sin sobresaltos, quizás no se proyectó tanto en ataque, pero estuvo atento a la hora de las coberturas defensivas.

Maizon Rodríguez (6): Comenzó con algunas dudas, pero luego se terminó afirmando y protagonizando un buen debut. Fue de menor a mayor y se terminó consolidando en su primer partido en el fútbol argentino.

Valentín Fascendini (7): El mejor defensor de Unión, firme en la marca y en el juego áereo, pero además estuvo muy veloz para los anticipos defensivos.

Mateo Del Blanco (6): Muy buen pase para el cuarto gol de Unión. Por momentos tuvo mucho trabajo en el aspecto defensivo, pero se las ingenió para no desentonar y cumplir con su función.

LEER MÁS: Mauro Pittón, el goleador de Unión: "Redondeamos un buen partido"

Julián Palacios (6): Buena asistencia en el segundo gol de Unión. Inició la contra despejando en defensa y luego terminó metiendo el centro para el gol de Estigarribia.

Mauro Pittón (9): La gran figura de Unión, el volante rojiblanco tuvo un partido notable. Golazo para abrir la cuenta y gran definición para cerrar la goleada. Dinámica, sacrificio, orden y efectividad, hizo todo bien, un rendimiento soñado.

Mauricio Martínez (7): Volvió al gol con una media vuelta dentro del área para comenzar a sentenciar el partido. Convirtió su segundo gol en el torneo y volvió a demostrar que es un jugador muy importante por la presencia que impone en la zona media.

Franco Fragapane (7): Gran partido en su vuelta al equipo, si bien no convirtió, manejó de manera perfecta la contra para el segundo gol. Pero además, fue generoso en el ida y vuelta, como así también criterioso con la pelota en los pies.

Marcelo Estigarribia (7): Cortó la racha negativa con una definición a la carrera para anotar el segundo gol de Unión. Se lo notó con mayor confianza a la hora de buscar el balón, mostrando movimientos interesantes en el frente de ataque.

LEER MÁS: Unión armó un festival de cuarteto en Córdoba goleando a Instituto 4-0

Cristian Tarragona (6): Si bien no le tocó convertir es un jugador importante para descargar y jugar de espaldas. Generoso y sacrificado para aguantar el balón. En el segundo tiempo asistió a Gamba, quien no pudo convertir.

Lucas Gamba (5): Ingresó con el partido totalmente definido y eso quizás le jugó en contra, dado que Unión había bajado el pie del acelerador. Tuvo una chance para anotar, pero terminó definiendo desviado.

Augusto Solari (-): Volvió a sumar minutos, venía de ser titular ante Argentinos y ahora le tocó ingresar a falta de 20' para el final, Alarcón le metió una plancha por la que se fue expulsado.

Rafael Profini (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora, no jugaba desde la primera fecha cuando había ingresado en los últimos minutos ante Estudiantes. Se paró como volante central junto a Mauro Pittón.

Claudio Corvalán (-): Sumó sus primeros minutos en la competencia, se posicionó como lateral por izquierda y cuando pudo intentó proyectarse en ataque.

Agustín Colazo (-): No llegó a conectar un centro pasado de Claudio Corvalán. Jugó pocos minutos, pero es el segundo partido consecutivo que Madelón le dio la chance de ingresar.

Unión Instituto goleada
Noticias relacionadas
Marcelo Estigarribia será titular por primera vez en el Torneo y tendrá que aprovechar la chance que le da Madelón.

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

horas decisivas para la venta de kevin zenon: union y boca negocian su salida al olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

quien es bruno amiconi, el arbitro del cruce entre instituto y union

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro del cruce entre Instituto y Unión

union buscara volver al triunfo y romper una racha adversa en el historial ante instituto en cordoba

Unión buscará volver al triunfo y romper una racha adversa en el historial ante Instituto en Córdoba

Lo último

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

Último Momento
El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

Madelón: Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios

Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

Ovación
Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: El trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Fragapane: Nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

La particularidad de los cuatro goles de Unión ante Instituto en Córdoba

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"