Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se metió en los libros de historia con su goleada ante Instituto

Unión hizo historia en Córdoba al golear a Instituto, y alcanzar marcas que tienen muy pocos precedentes. También el registro es letal para la Gloria.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2025 · 10:19hs
Unión se metió en los libros de historia con su goleada ante Instituto

En una actuación que quedará marcada en la memoria de los hinchas tatengues, Unión destrozó a Instituto en apenas 45 minutos, imponiéndose por un contundente 4-0 en condición de visitante. El equipo rojiblanco mostró una versión arrolladora desde el inicio, dejando sin respuestas al conjunto cordobés y prácticamente liquidando el partido en la primera etapa.

LEER MÁS: Fragapane ponderó la contundencia de Unión en Alta Córdoba

El recital de goles comenzó temprano. A los 8 minutos, Mauro Pittón abrió el marcador y dio el puntapié a una ráfaga ofensiva que sorprendió a todos. Apenas tres minutos más tarde, Mauro Estigarribia estiró la ventaja. La superioridad tatengue era abrumadora, y a los 18 minutos, Mauricio Martínez anotó el tercero. La frutilla del postre llegó a los 33 minutos, cuando Pittón volvió a gritar y selló un primer tiempo perfecto para Unión.

Una pesadilla para Instituto

La Gloria vivió una de sus peores tardes en mucho tiempo. Hacía décadas que no sufría semejante golpe como local, y la estadística es clara: nunca había recibido cuatro goles en un primer tiempo jugando en casa en Primera División. El antecedente más cercano se remonta a 1981, cuando Ferro le marcó tres en los primeros 45 minutos y terminó ganándole 7-3 en Alta Córdoba.

Unión y sus antecedentes goleadores

Si bien este tipo de goleadas tempranas no son habituales en el fútbol argentino, Unión ya sabe lo que es escribir capítulos similares. En 1999, el Tate firmó un 5-0 en el primer tiempo contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, con un aluvión de goles entre los 34 y 44 minutos de aquella tarde.

Y más atrás en el tiempo, en 1976, el histórico Oscar Víctor Trossero anotó cuatro tantos en un mismo primer tiempo frente a San Martín de Mendoza, en otra página gloriosa del club santafesino.

El recuerdo de un cruce inolvidable

La historia entre Unión e Instituto también guarda un antecedente vibrante. El periodista Ángel Cappelletti, a quien se refleja en el artículo publicado por El Gráfico, recordó en diálogo con este medio el partido del 18 de septiembre de 1993, por la quinta fecha del Nacional B, cuando en el estadio Juan Domingo Perón los tatengues se impusieron 4-3 en un choque lleno de emociones.

LEER MÁS: Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

En aquella ocasión, Unión marcó sus cuatro goles en la primera parte: Fabián Rufini (17’), Carlos Ramón González (22’), Cristian Favre (30’) y Víctor Hugo Andrada (37’). La Gloria descontó con José Luis Leyva (42’ y 61’) y Sergio Nelson González (51’, de penal).

Una página dorada en el presente

Lo ocurrido en Córdoba vuelve a poner a Unión en las páginas grandes de las goleadas del fútbol argentino. Un primer tiempo de ensueño, cuatro goles en 33 minutos, y un mensaje claro: el Tate tiene con qué soñar.

Fuente: El Gráfico

Unión Instituto Córdoba
Noticias relacionadas
union y estigarribia: del karma al alivio goleador

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

union rompio la maldicion de visitante con una arrolladora actuacion en cordoba

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Unión tuvo un partido soñado y goleó a Instituto 4-0.

El uno por uno de Unión en la goleada ante Instituto

Unión goleó a Instituto 4-0.

Unión armó un festival de cuarteto en Córdoba goleando a Instituto 4-0

Lo último

Encuesta: 8 de cada 10 argentinos cambiaron sus hábitos de consumo por la crisis económica

Encuesta: 8 de cada 10 argentinos cambiaron sus hábitos de consumo por la crisis económica

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Último Momento
Encuesta: 8 de cada 10 argentinos cambiaron sus hábitos de consumo por la crisis económica

Encuesta: 8 de cada 10 argentinos cambiaron sus hábitos de consumo por la crisis económica

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

Ovación
Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"