Unión se metió en los libros de historia con su goleada ante Instituto

Unión hizo historia en Córdoba al golear a Instituto, y alcanzar marcas que tienen muy pocos precedentes. También el registro es letal para la Gloria.

En una actuación que quedará marcada en la memoria de los hinchas tatengues, Unión destrozó a Instituto en apenas 45 minutos, imponiéndose por un contundente 4-0 en condición de visitante. El equipo rojiblanco mostró una versión arrolladora desde el inicio, dejando sin respuestas al conjunto cordobés y prácticamente liquidando el partido en la primera etapa.

El recital de goles comenzó temprano. A los 8 minutos, Mauro Pittón abrió el marcador y dio el puntapié a una ráfaga ofensiva que sorprendió a todos. Apenas tres minutos más tarde, Mauro Estigarribia estiró la ventaja. La superioridad tatengue era abrumadora, y a los 18 minutos, Mauricio Martínez anotó el tercero. La frutilla del postre llegó a los 33 minutos, cuando Pittón volvió a gritar y selló un primer tiempo perfecto para Unión.

Una pesadilla para Instituto

La Gloria vivió una de sus peores tardes en mucho tiempo. Hacía décadas que no sufría semejante golpe como local, y la estadística es clara: nunca había recibido cuatro goles en un primer tiempo jugando en casa en Primera División. El antecedente más cercano se remonta a 1981, cuando Ferro le marcó tres en los primeros 45 minutos y terminó ganándole 7-3 en Alta Córdoba.

Unión y sus antecedentes goleadores

Si bien este tipo de goleadas tempranas no son habituales en el fútbol argentino, Unión ya sabe lo que es escribir capítulos similares. En 1999, el Tate firmó un 5-0 en el primer tiempo contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, con un aluvión de goles entre los 34 y 44 minutos de aquella tarde.

Y más atrás en el tiempo, en 1976, el histórico Oscar Víctor Trossero anotó cuatro tantos en un mismo primer tiempo frente a San Martín de Mendoza, en otra página gloriosa del club santafesino.

El recuerdo de un cruce inolvidable

La historia entre Unión e Instituto también guarda un antecedente vibrante. El periodista Ángel Cappelletti, a quien se refleja en el artículo publicado por El Gráfico, recordó en diálogo con este medio el partido del 18 de septiembre de 1993, por la quinta fecha del Nacional B, cuando en el estadio Juan Domingo Perón los tatengues se impusieron 4-3 en un choque lleno de emociones.

En aquella ocasión, Unión marcó sus cuatro goles en la primera parte: Fabián Rufini (17’), Carlos Ramón González (22’), Cristian Favre (30’) y Víctor Hugo Andrada (37’). La Gloria descontó con José Luis Leyva (42’ y 61’) y Sergio Nelson González (51’, de penal).

Una página dorada en el presente

Lo ocurrido en Córdoba vuelve a poner a Unión en las páginas grandes de las goleadas del fútbol argentino. Un primer tiempo de ensueño, cuatro goles en 33 minutos, y un mensaje claro: el Tate tiene con qué soñar.

Fuente: El Gráfico