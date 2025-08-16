Tras una semana con sensaciones encontradas fuera de casa, Unión comenzará a enfocarse en el próximo desafío: Huracán, el domingo a las 14 en el 15 de Abril, por la sexta fecha del Clausura.
Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada
El plantel de Unión tiene fin de semana libre antes de enfocarse en Huracán, a quien recibirá el domingo 24 de agosto, en el 15 de Abril.
Por Ovación
Una de cal y otra de arena para Unión
El equipo rojiblanco viene de dos presentaciones lejos de Santa Fe: derrota ante Argentinos en La Paternal y luego una victoria histórica por 4-0 ante Instituto en Alta Córdoba, encuentro que marcó un antes y un después en su rendimiento fuera de casa.
De regreso a Santa Fe, el plantel retomará los entrenamientos el lunes con la mirada puesta en el Globo. Marcelo Estigarribia, que salió con fatiga, y Mateo Del Blanco, con un calambre, no preocuparon demasiado a Leonardo Madelón, quien restó importancia a ambos inconvenientes musculares.
Madelón, con las ideas claras ante Huracán
Si no surgen novedades físicas de consideración, el entrenador apuntaría a repetir la formación que hizo historia en Córdoba, manteniendo la base que consiguió una goleada memorable.
Tras el duelo ante Huracán, el equipo tendrá un parate antes de volver a la ruta para enfrentar a Racing en Avellaneda y a Gimnasia en La Plata, compromisos que marcarán continuidad en la exigente campaña del Clausura.
Unión busca así consolidar su momento, mantener la confianza adquirida en la última victoria y aprovechar la localía para sumar puntos clave en la tabla para escaparle a los puestos de descenso, y soñar con objetivos superadores.