Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

El plantel de Unión tiene fin de semana libre antes de enfocarse en Huracán, a quien recibirá el domingo 24 de agosto, en el 15 de Abril.

Tras una semana con sensaciones encontradas fuera de casa, Unión comenzará a enfocarse en el próximo desafío: Huracán, el domingo a las 14 en el 15 de Abril, por la sexta fecha del Clausura.

El equipo rojiblanco viene de dos presentaciones lejos de Santa Fe: derrota ante Argentinos en La Paternal y luego una victoria histórica por 4-0 ante Instituto en Alta Córdoba , encuentro que marcó un antes y un después en su rendimiento fuera de casa.

De regreso a Santa Fe, el plantel retomará los entrenamientos el lunes con la mirada puesta en el Globo. Marcelo Estigarribia, que salió con fatiga, y Mateo Del Blanco, con un calambre, no preocuparon demasiado a Leonardo Madelón, quien restó importancia a ambos inconvenientes musculares.

Madelón, con las ideas claras ante Huracán

Si no surgen novedades físicas de consideración, el entrenador apuntaría a repetir la formación que hizo historia en Córdoba, manteniendo la base que consiguió una goleada memorable.

Tras el duelo ante Huracán, el equipo tendrá un parate antes de volver a la ruta para enfrentar a Racing en Avellaneda y a Gimnasia en La Plata, compromisos que marcarán continuidad en la exigente campaña del Clausura.

Unión busca así consolidar su momento, mantener la confianza adquirida en la última victoria y aprovechar la localía para sumar puntos clave en la tabla para escaparle a los puestos de descenso, y soñar con objetivos superadores.