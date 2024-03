Balboa empezó a cumplirle a los hinchas de Unión

Y un par de minutos más tarde, Rocky aguantó muy bien un balón que le llegó dentro del área para darse vuelta y sacar un disparo que se le metió cerca del palo derecho a Fernando Monetti.

"Muy contento por la victoria y por el gol, uno lo necesitaba, había tenía chances claras en otros partidos pero no se daba", apuntó de movida.

Para después reconocer que "con Lucas (Gamba) me siento bien y con el resto también, con Independiente Rivadavia me sentí cómodo, me faltaba el gol y se pudo dar en este partido".

Balboa resaltó que "uno siempre trata de dar lo mejor, todos los rivales y partidos son diferentes. Trato de hacer lo mejor, somos un grupo muy sano y eso se nota".

En la parte final admitió que "estaba duro con cinco defensores ellos, Kily me puso en una posición de extremo donde me siento cómodo y por suerte ganamos que es lo más importante".

