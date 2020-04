Calderón: "No hay ninguna duda que voy a renovar con Unión"

Franco Calderón pasa sus días en Chaco, más precisamente en la localidad de Hermoso Campo en la que nació, junto a sus padres y su hermano menor. El defensor que debutó en 2019, pero que se afinanzó como titular en este 2020 con la salida de Yeimar Gómez Andrade, renovará contrato para seguir jugando en Unión, desestimando algunos rumores que habían trascendido.

En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el defensor contó como está viviendo el aislamiento obligatorio y además se refirió a la firma de su contrato y el porque se demoró con este tema de la pandemia. Destacando que tuvo inconvenientes con su representante.

"Estoy pasando la cuarentena en mi casa, con mis padres y mi hermanito, por lo menos tengo las herramientas para llevar adelante los trabajos que manda el profe. Además el Intendente me brindó las instalaciones del club para que pueda entrenar junto a mi hermano", comenzó relatando.

Respecto a lo rápido que le tocó jugar y afianzarse en el equipo dijo: "Las cosas me pasaron muy rápido, uno a veces no se da cuenta de lo que pasó en tan poco tiempo. Yo me venía preparando, quería que llegue el momento, después de debutar con San Martín de Tucuman, esperaba una oportunidad. Quería jugar y aprovechar la oportunidad con Argentinos, sino hubiese jugado bien la historia sería otra. Y la presencia de Bottinelli me sirvió mucho, me dio confianza para sobrellevar ese partido con Argentinos que no era fácil".

"El gol que convertí me dio más confianza a la hora de entrar a la cancha, como así también la posibilidad de ir sumando partidos como titular Yo no me puse a pensar lo que venía haciendo Yeimar, sino que me enfoque en mi juego y jugué a mi manera tratando de defender el arco de Unión y tratando de reemplazar a Yeimar de la mejor manera", aseguró.

Días atrás trascendieron algunos rumores respecto a la demora en la firma del contrato, sin embargo, Calderón fue contundente al respecto "Los dirigentes me quisieron renovar el contrato antes del partido con Vélez (9 de marzo), pero yo tenía algunos problemas personales con mi representante que yo se los comuniqué a los dirigentes. Por eso les dije que primero me dejen solucionar los inconvenientes con mi representante y después iba a renovar el contrato. Yo les di mi palabra que iba a renovar y me supieron entender. Les pedí tiempo para hablar con mis representantes y solucionar las diferencias y que después no habría ningún problema para renovar", sentenció.

Para luego finalizar "Los hermanos Marioni son mis representantes, tengo que resolver unos temas, porque se vencía el vínculo que tengo con ellos y no sé si me van a seguir representando o no. Pero tengo en claro que quiero seguir jugando en Unión, sumar experiencia, me siento cómodo y quiero jugar con esta camiseta, después en el futuro se verá qué pasa".