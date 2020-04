Mosset: "Mi contacto cotidiano es con los chicos de Reserva"

La dirigencia de Unión aprovechó la pandemia por coronavirus para tomarse el tiempo que tenga que tomar en pos de encontrar el sucesor de Leonardo Madelón.

De hecho de todos los clubes que al momento de la suspensión del fútbol argentino confirmó nuevo cuerpo técnico fue Vélez, quien presentó en redes sociales a Mauricio Pellegrino como reemplazante de Gabriel Heinze.

Por eso, mientras el plantel rojiblanco entrena a las órdenes del prepador físico Hugo Díaz, el propio Marcelo Mosset se encargó de aclarar su situación al promediar el mes de abril.

En diálogo con el programa Unión en tu Dial (Sol 91.5), Tato reconoció que "hoy sigo siendo entrenador de Reserva, mi contacto cotidiano es con los chicos de Reserva, En Primera directamente continúa el profe Hugo Díaz, pero yo no estoy en más en contacto con ellos".

LEER MÁS: Unión se va despidiendo de varios jugadores en la cuarentena

Más adelante, apuntó que "tuve esos 5 días con el plantel, buscando salir adelante en medio de una situación muy particular, intentamos dar lo mejor de nosotros, se escapó el triunfo con Arsenal, pero buscamos que la dinámica y convivencia sigan siendo las mejores dadas las circunstancias en aquel momento. Pero desde que estamos en cuarentena no tuve contacto con los muchachos de Primera".

A poco más de un mes de aquel momento, Mosset expresó que "en un primer momento me sorprendió que Madelón tome la decisión cercana al partido, dolido después porque no iba a poder seguir aprendiendo con Leo y su cuerpo técnico. Después que me dijeron me fui tranquilizando, todo el tiempo confié en mi grupo de trabajo y los jugadores sabían lo que tenían que hacer. Tuvieron compromiso y responsabilidad por esta camiseta, los vi enfocados en un nuevo torneo que estaba comenzando".

Marcelo Mosset 1.jpg.jpeg Tato Mosset volvió a trabajar con los chicos de Reserva.

Tato era consciente que su trabajo, al menos en esos días, por allí era diferente en algunos puntos respecto al que venía desarrollando en Primera. Por eso no dudó en sentenciar que "como jugador, más allá de convertirme en un referente y capitán, siendo entrenador es bastante diferente todo. Uno tiene que tener la capacidad para convencer sin imponer una idea, siendo jugador tenés la opinión y la compartís con los compañeros, se la trasladás después al técnico. Siendo entrenador es el que termina tomando las decisiones".

LEER MÁS: Unión no pedirá el adelanto que ofreció Conmebol

En otro tramo de la charla, Mosset reconoció que "con los chicos de Reserva todas las mañanas los profes mandan material, ellos se conectan y entrenan desde sus casas. Son unos leones, pero en el regreso tenemos que hacer una puesta a punto en todos los sentidos. Son jóvenes y tienen mucha capacidad y energía. Yo en lo personal trato de hablar individualmente de la parte futbolística y personal, creo que en este momento de encierro no tiene que quedar de lado nunca".

Antes de su despedida, cuando narró la manera en la que transita este tiempo de confinamiento, Tato enfatizó que "soy de leer mucho, tenés tiempo de sobra, con muchos entrenadores nos pasamos material, entro en conferencias, todo para mejorar los ejercicios y la calidad de entrenamiento para darle a los chicos. También ahora hay tiempo para estar más con la familia, atento a lo que necesiten, cuando uno empieza a trabajar y está en competencia es difícil estar cerca tantos días seguidos, ahora trato de aprovecharlos bien".