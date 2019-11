Carabajal: "Ellos tienen claro a lo que juegan"

Unión dejó atrás una nueva semana de trabajo y todas las energías están puestas en el ascendente Atlético Tucumán, elenco que viene precisamente de superar en Santa Fe a Colón por 2 a 0 en el estadio Brigadier López.

En el día de atención a la prensa, el volante creativo Gabriel Carabajal dio su opinión de lo que se le presenta al equipo y de movida reconoció que "seguramente va a ser un partido complicado porque ellos tienen claro a lo que juegan, tuvimos una semana larga por suerte, para preparar este partido y llegar bien".

Si bien no lo confirmó de manera oficial, el ingreso de Troyansky por el lesionado Mazzola será la única variante para recibir al Decano. Respecto a las características el ex-Olimpo, el cordobés enfatizó: "Por ahí Nico no va a tirar una diagonal ni jugar en la banda, eso sí lo puede hacer Pocho, trataremos de aprovecharlos y acostumbrarnos a su juego".

Unión atraviesa el mejor momento en la Superliga, al mantenerse 6 fechas invicto, aunque Carabajal no dudó en responder que "siempre hay cosas por trabajar, cuando se gana o se pierde. Venimos de 6 partidos sin derrotas, esperamos seguir con eso, hasta el partido con Gimnasia tuvimos cosas por mejorar y seguiremos por esa senda".

Cuando se metió de lleno en el compromiso contra Atlético Tucumán, en especial con las cualidades de algunos futbolistas del Decano, el talentoso jugador disparó que "vamos a ver a medida que se vaya desarrollando el partido por donde atacar, que dejar libre y que lugares tapar. Uno siempre trabaja para dar lo mejor cada fin de semana".

En otro tramo de la charla, el ex-Patronato confesó que "fue importante sumar minutos, contra Aldosivi me tocó entrar de manera repentina y fue raro, la idea era sumar juego, en lo personal fui de menor a mayor, esperemos seguir creciendo".

Antes de su despedida puntualizó que "el hecho de habernos encontrado y estar todos a disposición es bueno, faltaron muchos jugadores en el inicio, el Chaco Acevedo, Cavallaro, la expulsión de Martínez, la de Botti, son jugadores que cuando el técnico no los tiene es difícil probar. Ahora estamos al pie del cañón, nos supimos encontrar y fuimos trabajando para obtener buenos resultados".