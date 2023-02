Carta abierta de Glorioso 89 criticando duramente a la dirigencia

Reaccionar ya, con la mente fría y el corazón caliente

En Unión, para muchos soberbios y aplaudidores, las elecciones no terminaron en junio del año pasado, sino que siguen indefinidamente. Están convencidos que ganar implica impunidad. Por ello somos conscientes que después de esta carta volverán con el latiguillo de los pocos votos que sacamos, o que ganaron las últimas elecciones, aunque más de la mitad no los votó, o con que no somos propositivos, o dónde estábamos cuando se incendiaba el club. Antes de reiterar latiguillos aburridos y repetidos, utilizados para esquivar discutir sobre los temas importantes, lean y pregúntense sino sienten lo mismo que expresamos. Hay que dejar de ser hinchas de Spahn y volver a ser hinchas de Unión.

Hoy hablamos con el corazón unionista en la mano. No importa lo que digan los mediocres de la Comisión. Lo único que importa es Unión. Y Unión hoy está en manos de una dirigencia que hace todos los méritos para quedar en la historia del club como una de las peores comisiones que lo ha conducido.

Para reafirmar lo que decimos, repasemos la realidad actual:

-El torneo anterior el equipo terminó en el puesto 22° de 30°.

-No clasificado a ninguna Copa.

-De los últimos 16 partidos del 2022, 2 ganados y 9 perdidos. A pesar de eso, se le renueva contrato al técnico.

-Como era de esperar, este año de 12 puntos sacó 3.

-El técnico no trabaja en sintonía con la secretaría técnica.

-Se promueven jugadores a Primera y son cedidos sin tener prácticamente chances de jugar, mientras en su lugar se traen jugadores que tampoco juegan.

-El técnico estuvo 2 meses trabajando sin contrato y nadie explicó por qué. Nunca se informó oficialmente en medios del club sobre la renovación del mismo.

-Hoy el equipo está a 13 puntos del descenso. Otra vez rifando el promedio.

-Se vendieron jugadores titulares a 3 días de comenzar el torneo.

-Ninguna venta está clara. Y, como siempre, no contestan ninguna nota que sobre esto se solicitó.

-Con ventas millonarias en el club, no se ve avance en nada. Ni futbolístico, ni patrimonial.

-Todas las obras en el club duran años. Y no se termina ninguna.

-Podemos mencionar el frente, el playón, la tribuna sur, el bar, los ascensores la caldera de la pileta, el IPEI, etc.

-El techado de la platea es una burla. Y una estafa para los que pagaron. Y para los que pagan la platea techada.

-Los baños de todo el estadio, son una falta de respeto al socio y al hincha.

-Hay cables colgando y barandas peligrosas por todos lados desde hace años. Es un peligro, sobre todo para los chicos.

-La desidia interminable hacia la Tatenguita.

-Falta de instalaciones apropiadas para actividades como hockey y rugby.

-Seguir siendo uno de los pocos equipos de Primera sin predio propio.

-Se está rifando el lugar en la Primera del básquet.

-No pudieron conducir ni ordenar una Asamblea de Memoria y Balance.

-Existe un desmanejo total en la administración del club, incluso comprobado por el perito judicial en la causa que lo tiene a Spahn como imputado. El profesional encontró documentación desordenada y mal conservada, registraciones incorrectas, incumplimiento del estatuto, pagos sin contratos o recibos que los respalden, rendiciones cuestionadas de los subsidios recibidos, recibos sin numeración, cobro por jugadores depositados en cuentas del presidente, faltante de actas, etc.

-El presidente, como desde hace 5 años, sigue negando demostrar la supuesta deuda del club con él mismo, mientras sigue sacando a cuenta, a pesar de lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria donde se trató este tema.

-Nunca colaboró con la Auditoría que pedida por los socios. Y nunca trató su informe final en Asamblea.

-De todo lo conversado con las agrupaciones del club, nada se ha cumplido.

Lo único grande que queda en Unión es la hinchada. El socio sufrido que hace un gran esfuerzo y sigue pagando la cuota. El que va a cada partido con la ilusión intacta y ve impotente lo que le devuelven los que administran su pasión.

Los unionistas de verdad, debemos cortar este tobogán descendente. Debemos hacerlo, antes de que sea demasiado tarde.

Somos democráticos y respetuosos de la voluntad popular. Pero ante todo, somos hinchas del club más grande y popular de Santa Fe. Por eso exigimos soluciones y que la directiva esté a la altura de la responsabilidad que le depositaron los socios. Si no están capacitados, deben aceptarlo y dar un paso al costado.

Unión no se merece nada de lo que está pasando. Sus hinchas y socios tampoco.

¡Cambien antes que sea tarde.... o usen las puertas del club!!!

Agrupación Glorioso 89.