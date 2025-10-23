Ricardo Caruso Lombardi se refirió con dureza a la situación que viven clubes como Unión en el fútbol argentino durante su entrevista con Diez en Deportes por LT10. El exentrenador recordó partidos históricos del Tatengue y advirtió que la actualidad del club santafesino está marcada por “intereses que no siempre respetan la competición”.
Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"
Por Ovación
El mensaje de Caruso Lombardi para Unión
“Lo peor que le puede pasar a un club como Unión es naturalizar que los árbitros y la AFA manejen todo. Lo que viene para los equipos como Unión, Argentinos y Huracán va a ser una masacre”, señaló Caruso. Según su visión, el calendario y la programación de partidos están diseñados para beneficiar a ciertos clubes y mantener la paridad artificial, afectando la posibilidad de que equipos como el Tatengue logren objetivos deportivos concretos.
Y agregó: "Lo van a querer cocinar a Boca también, acordate. Fíjate porque ninguno en la zona se despega, ganan los de abajo. A Unión le van a hacer lo mismo, agarró la punta pero no lo dejaron despegar".
Caruso hizo un fuerte reclamo contra los dirigentes y la asociación: “Hay mucho miedo: los jugadores, técnicos y hasta periodistas no se animan a levantar la voz. La AFA actúa con impunidad. Los árbitros reciben órdenes, los clubes deben cumplir, y la competencia pierde credibilidad”.
El exentrenador recordó con nostalgia partidos emblemáticos de Unión, como aquel gol de Diego Barisone que ayudó al club a mantener la categoría, pero subrayó que hoy la situación es distinta. La planificación deportiva se ve condicionada por decisiones externas y “la comodidad de los dirigentes”, mientras que los clubes deben adaptarse a un sistema que, según él, está “armado para perjudicar y generar incertidumbre”.
Caruso Lombardi cerró su crítica con un llamado a los hinchas: “Si alguien quiere cambiar esto, la señal debe venir del público. Vaciar las canchas o unirse como aficionados sería la única manera de que los dirigentes reaccionen”. Para el columnista, Unión y otros equipos del interior se enfrentan a un desafío doble: competir en la cancha y resistir las trabas institucionales que, en su opinión, dominan el fútbol argentino.