Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Un grupo de dirigentes de Unión se reunirá con Jerónimo Dómina para intentar encontrar una solución para que su salida le deje un rédito al club.

Unión comienza a definir el futuro de Jerónimo Dómina, delantero cuyo contrato actual con el grupo Squadra, que lo representa a través de Leandro Varino, vence el próximo 31 de diciembre.

Según trascendió, un grupo de dirigentes del club se reunirá en los próximos días con el jugador con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita un ingreso económico para la institución ante su salida.

El presidente Luis Spahn anticipó que para finales de octubre podría haber novedades, y confirmó que desde la dirigencia ya se trabaja para maximizar los beneficios de una operación que parece inevitable. La idea central es que, ante la certeza de que Dómina no continuará en Unión, el club pueda obtener una venta o un resarcimiento económico que compense la pérdida del jugador.

La salida que todos esperan de Dómina de Unión

Según se pudo saber, el vencimiento del vínculo con el grupo Squadra abre una ventana de oportunidad que antes parecía cerrada. Esto permitiría a Unión negociar de manera directa con el futbolista o con su nuevo representante, buscando una salida que sea conveniente tanto para el club como para el jugador.

De todos modos, no hay garantías de que la situación cambie, ya que mucho dependerá de la decisión de Dómina y de su alineamiento con sus asesores actuales. La posibilidad de que renueve su vínculo con Squadra cerraría cualquier vía de negociación directa con Unión, por lo que la dirigencia se mueve con cautela pero con optimismo.

En las próximas semanas, se espera que los contactos entre el jugador y los dirigentes definan el rumbo de la negociación, con el objetivo de asegurar que su salida genere un beneficio económico tangible para la institución.