Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Un grupo de dirigentes de Unión se reunirá con Jerónimo Dómina para intentar encontrar una solución para que su salida le deje un rédito al club.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 11:59hs
Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Unión comienza a definir el futuro de Jerónimo Dómina, delantero cuyo contrato actual con el grupo Squadra, que lo representa a través de Leandro Varino, vence el próximo 31 de diciembre.

El momento clave entre Unión y Domina

Según trascendió, un grupo de dirigentes del club se reunirá en los próximos días con el jugador con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita un ingreso económico para la institución ante su salida.

LEER MÁS: Unión se frota las manos por el interés de Alianza Lima en Junior Marabel

El presidente Luis Spahn anticipó que para finales de octubre podría haber novedades, y confirmó que desde la dirigencia ya se trabaja para maximizar los beneficios de una operación que parece inevitable. La idea central es que, ante la certeza de que Dómina no continuará en Unión, el club pueda obtener una venta o un resarcimiento económico que compense la pérdida del jugador.

La salida que todos esperan de Dómina de Unión

Según se pudo saber, el vencimiento del vínculo con el grupo Squadra abre una ventana de oportunidad que antes parecía cerrada. Esto permitiría a Unión negociar de manera directa con el futbolista o con su nuevo representante, buscando una salida que sea conveniente tanto para el club como para el jugador.

LEER MÁS: ¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

De todos modos, no hay garantías de que la situación cambie, ya que mucho dependerá de la decisión de Dómina y de su alineamiento con sus asesores actuales. La posibilidad de que renueve su vínculo con Squadra cerraría cualquier vía de negociación directa con Unión, por lo que la dirigencia se mueve con cautela pero con optimismo.

En las próximas semanas, se espera que los contactos entre el jugador y los dirigentes definan el rumbo de la negociación, con el objetivo de asegurar que su salida genere un beneficio económico tangible para la institución.

Unión Dómina Luis Spahn
Noticias relacionadas
el muro de los doce pasos: el impresionante registro de matias tagliamonte en los penales

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

torneo oficial prefederal: union a es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

ovacion en el 15 de abril: el plantel femenino de union celebro el ascenso ante su gente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

cataldo: si llega una oferta que le sirva a union y a del blanco, todo puede pasar

Cataldo: "Si llega una oferta que le sirva a Unión y a Del Blanco, todo puede pasar"

Lo último

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caren Tepp en UNO: Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei

Caren Tepp en UNO: "Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei"

Último Momento
Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caren Tepp en UNO: Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei

Caren Tepp en UNO: "Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei"

Biodiversidad: en 2025, la provincia de Santa Fe ya liberó 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

Biodiversidad: en 2025, la provincia de Santa Fe ya liberó 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Ovación
Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras