Castro: "Madelón es como un padre para mí"

Matías Fidel Castro dejó de pertenecer a Unión, ya que este lunes rescindió su contrato y de esta manera continuará atajando en Temperley. En diálogo con Radio Gol 96.7, el arquero uruguayo hizo un repaso de su etapa en el Tate y también se refirió a su vínculo con Leonardo Madelón y Nereo Fernández.

"Ayer rescindí mi vínculo con Unión, ya que lo veníamos hablando con los dirigentes desde hacia varias semanas. Me tenía que presentar en el club, pero por suerte se solucionó todo y pude rescindir el contrato", comenzó diciendo.

Respecto a su etapa en el Tate expresó: "Uno viene con la ilusión de jugar, al principio tuve más continuidad, pero después llegó Nereo (Fernández) y tuvo un gran nivel durante muchos años. Por eso me tocó esperar en el banco, pero estaba cómodo en la ciudad y en el club".

Para luego agregar "Hice muchos amigos en Santa Fe y siempre estaré vinculado a este club y a esta ciudad. Pero llegó un momento que sentí la necesidad de jugar, de tener continuidad y sentirme parte de un plantel con más protagonismo. Por suerte, me fue muy bien en Temperley, jugué todo el año y la idea era seguir teniendo continuidad y lo mejor era rescindir con Unión".

"No te podría decir que estoy contento porque estas situaciones de negociaciones para rescindir un contrato llevan a un desgaste. Pero ayer cuando fui a Casasol saludé a todos, tengo una excelente relación con Leo (Madelón) y se dio todo de la mejor manera. El fútbol es así y uno tiene que ir haciendo su camino. Pero una parte de mi corazón se queda en Santa Fe y en Unión", aseguró.

Consultado sobre si en algún momento pensó que podía volver para ser titular respondió: "Obviamente que en el momento de extender mi vínculo hace dos años, lo hice con la posibilidad de tener en algún momento continuidad en Unión. Me sentía muy a gusto en la ciudad y eso es muy importante. Había generado grandes vínculos y me costaba desprenderme de Unión. Entendí el rol que me tocaba ocupar, siempre traté de ser positivo y tirar para adelante. Pero sentí la necesidad de tener protagonismo y jugar".

En cuanto a la relación que edificó con Leonardo Madelón contó:"Siempre digo que desde lo humano para mí es como un padre, por el trato que tuvo conmigo. Es muy cercano al jugador, no solo le interesa el rendimiento deportivo, sino la persona. A veces me llegaba un mensaje "venite a comer a casa", o decir vamos a tomar unos mates. Y se quedaba después del entrenamiento dos horas a hablar de la vida o de cualquier cosa. Le tengo un gran aprecio, ayer nos quedamos media hora o 40 minutos hablando y preguntándome que necesitaba. Se generó una muy linda relación, siempre estuvimos en contacto, cuando los chicos jugaban en buenos aires pasaba por el hotel a saludar a los compañeros. Es un vínculo que se va a mantener durante el tiempo".

Sobre la amistad que construyó con Nereo Fernández detalló: "Con Nereo siempre tuve una muy buena relación, íbamos a pescar, vivíamos en la misma zona y estábamos siempre en contacto. Ayer comí al mediodía con Nereo y a la tarde pasé por su casa a tomar unos mates a la tarde. Es una excelente persona, me sorprendió su salida, pensé que podía renovar un año más. Físicamente está muy bien, pero entiendo la necesidad del club de querer potenciar a Marcos (Peano). Le tocó despedirse y para él seguramente fueron sensaciones encontradas por el sentido de pertenencia que tiene por el club y seguramente en algún momento volverá a club desde otro lado".

Por último y ante la pregunta si en este tiempo los dirigentes le habían ofrecido la posibilidad de quedarse en Unión dijo "En este último tiempo no hablé de eso, hace un mes o más cuando terminamos el torneo en Temperley, me plantearon que en el caso de venir iba a pelear un puesto. Entendí que el club con razón le iba a dar la prioridad a Marcos (Peano) para que sume minutos y le di a entender que yo quería seguir jugando y la mejor opción era seguir en Temperley. Pero ojalá le vaya bien a Marcos, condiciones le sobran y tendrá el apoyo del cuerpo tecnico y de la gente. Con el correr de los partidos se va a sentir mas cómodo y le irá muy bien porque tiene muchisímas condiciones y un potencial muy bueno y ojala lo pueda plasmar dentro de la cancha".