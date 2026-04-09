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Con el equipo sin confirmar, Unión afronta una visita de riesgo

El técnico de Unión Leonardo Madelón mantiene el interrogante respecto al reemplazante de Lautaro Vargas. Este jueves, el titular fue Nicolás Paz

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 10:54hs
Unión afrontará un partido complicado en su visita a La Plata para jugar con el Pincha.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión afrontará un partido complicado en su visita a La Plata para jugar con el Pincha.

Unión afronta la parte final de la etapa regular del Torneo Apertura. El Tate se ubica 4º en la Zona A con 19 unidades, pero no puede resignar puntos, ya que por ejemplo, San Lorenzo que está 9ª tiene 17 puntos.

Unión y una visita de riesgo

En consecuencia, no le sobra nada y está obligado a continuar sumando. De allí la necesidad de al menos traerse algo de su visita a La Plata.

Más allá de que Estudiantes ponga en cancha una formación alternativa, está claro que será un rival muy complicado, dado que el Pincha cuenta con un plantel amplio en nombres.

Por lo cual, la formación que ponga el Pincha en cancha será competitiva y Unión tendrá que estar a la altura de las circunstancias. En cuanto a la formación del Tate, Emiliano Álvarez y Nicolás Paz pelean por un lugar.

LEER MÁS: Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

El lateral uruguayo parecía ganarle la pulseada a Nicolás Paz por dos cuestiones. Primero por características y segundo porque viene con más rodaje. Sin embargo, en la práctica de este jueves, el titular fue Nicolás Paz.

Así las cosas, el único cambio que tendrá Unión será el ingreso de Nicolás Paz o Emiliano Álvarez en lugar de Lautaro Vargas, quien tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

La formación de Unión será con: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez o Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Estudiantes visitante
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