Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

La dirigencia de Unión intenta cancelar el salario de febrero en medio de un contexto económico delicado y sabiendo que habrá que vender en junio

La dirigencia de Unión trabaja para normalizar la situación salarial del plantel profesional y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes por la fecha 14. En un escenario financiero complejo, la prioridad pasa por abonar febrero , un compromiso que ya es exigible desde el 25 de marzo.

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El club atraviesa un momento económico delicado que no solo impacta en el fútbol, sino también en otras disciplinas. La falta de ingresos significativos en el último mercado de pases y la ausencia de transferencias importantes comenzaron a sentirse en la tesorería, obligando a la dirigencia a reorganizar los números y administrar cada recurso disponible.

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Unión quiere poner al día al plantel antes del viaje a La Plata

Parte del dinero que ingresó por la operación de Joaquín Mosqueira permitió cancelar los sueldos correspondientes a enero. Ahora, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, la intención es completar el pago de febrero entre este jueves y viernes, lo que llevaría algo de alivio al vestuario.

Luis Spahn union La dirigencia de Unión quiere poner al día al plantel. José Busiemi

El bono extra frente a Boca aportó un ingreso extra que ayudó a oxigenar las cuentas, aunque no alcanzó para resolver el panorama de fondo. Por eso, el equilibrio financiero dependerá en gran medida de concretar ventas en la ventana de transferencias de junio.

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Mientras tanto, el esfuerzo se centra en cumplir con el plantel y sostener la estabilidad deportiva. En ese marco, la comisión directiva continúa haciendo malabares para acomodar la estantería y evitar que la situación económica impacte en el rendimiento del equipo.