Cavallaro está en duda para jugar ante San Lorenzo

Juan Ignacio Cavallaro se sumó al plantel en el cierre del mercado de pases, ya que la negociación se dilató en el tiempo. El jugador tenía un acuerdo con Unión desde hacía un par de semanas, pero su representante aguardaba una oferta del exterior.

En consecuencia, el volante llegó al club cuando ya había comenzado la Superliga y para la 2ª fecha cuando Unión recibió a Defensa y Justicia, Leonardo Madelón lo tuvo entre los concentrados, pero no ocupó un lugar en el banco de relevos. Fue para comenzarlo a integrar al plantel y conocer a sus nuevos compañeros.

Recordemos que el último partido que había jugado Cavallaro había sido el 2 de junio en la final de la Copa de la Superliga en la que Tigre se coronó campeón al vencer a Boca. Ese día el volante ingresó algunos minutos en el segundo tiempo.

Pero luego de eso no renovó el vínculo con el Matador y estuvo dos meses sin entrenar con ningún plantel. Lo hacía de manera particular junto a un preparador físico. Pero está claro que no es lo mismo y por ello Madelón lo fue llevando de a poco. No estuvo ante Newell's y recién con Lanús fue al banco.

Ingresó a los 15' del complemento en lugar de Federico Milo y desde su ingreso el equipo mejoró al menos en la tenencia del balón. Sucede que casi después de tres meses sin jugar, el futbolista terminó el cotejo con algunas molestias musculares.

En consecuencia, este lunes arrancó la semana trabajando de manera diferenciada y no se descarta que en las próximas horas pueda someterse a un estudio, para tener mayores precisiones respecto a la dolencia que sintió en las horas posteriores al choque con el Granate.

De esta manera, su presencia en el encuentro ante San Lorenzo comienza a estar en duda y habrá que esperar si se realiza el estudio, o en caso contrario aguardar su evolución. Pero es obvio que en caso de no estar en plenitud no lo van a arriesgar teniendo en cuenta los antecedentes mencionados.