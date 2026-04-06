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Ataque a tiros en Alto Verde: dos hombres fueron baleados antes de la medianoche

Dos hombres de 21 y 27 años resultaron heridos. Ambos fueron asistidos en centros de salud y aseguraron no reconocer a los agresores, mientras la policía investiga si existe vinculación entre los hechos.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de abril 2026 · 11:44hs
Dos jóvenes fueron baleados en Alto Verde

gentileza

Dos jóvenes fueron baleados en Alto Verde

Esta noche de domingo se produjeron dos ataques a tiros en distintos puntos del distrito costero de Alto Verde, aunque cercanos entre sí.

El primero de los hechos ocurrió en inmediaciones de la denominada Curva del Surubí, en el límite de la manzana N° 3, donde resultó herido en la cabeza con un objeto contundente Horacio Uriel Murillo, de 21 años. Sus familiares lo trasladaron al Samco de Alto Verde, donde recibió curaciones. La víctima manifestó desconocer a su agresor y las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Horas más tarde, en otro sector de la manzana N° 3, en inmediaciones del pasaje N° 14, intervinieron oficiales del Comando Radioeléctrico de la Costa y de la Comisaría 24°. En el lugar, una mujer informó que su hermano, Lautaro Tevez, de 27 años, presentaba dos impactos de bala, uno en la parte posterior de la cabeza y otro en la zona renal. El herido fue trasladado al hospital Cullen, donde recibió atención médica y quedó internado en observación. Al igual que en el primer caso, la víctima dijo no reconocer a los agresores.

Denuncias

En ambos episodios, ocurridos en una zona cercana de la manzana N° 3 de Alto Verde, aunque en principio sin relación entre sí, fueron los vecinos quienes dieron aviso a la central de emergencias 911.

En los dos casos trabajaron agentes del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), del Comando Radioeléctrico de la Costa (CREC) y de la Comisaría 24°. De acuerdo con los testimonios recogidos, ambas víctimas se negaron a identificar a los agresores.

El primer hecho fue atendido en el Samco de Alto Verde, donde Murillo recibió curaciones por la herida en la cabeza, mientras que en el segundo caso, Tevez fue derivado al hospital Cullen, donde permanece bajo observación.

Testigos e imágenes

Los efectivos policiales, tanto de Orden Público como de Cuerpos, realizaron un relevamiento en la zona en busca de testigos en los distintos sectores de la manzana N° 3 donde ocurrieron las agresiones.

Además, constataron la posible existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los agresores.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de los heridos, la identificación de testigos y la verificación de registros fílmicos en la zona. También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que estuvieron a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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Alto Verde tiros baleados
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