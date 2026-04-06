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Casa Unión en conflicto: deuda, versiones cruzadas y un nuevo frente judicial

Unión arrastra atrasos por Casa Unión adquirido a la familia Malvicino. Crecen las dudas sobre el rol de Luis Spahn como garante en la operación.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 09:20hs
Casa Unión en conflicto: deuda, versiones cruzadas y un nuevo frente judicial

Prensa Unión

La situación económica de Unión suma un nuevo capítulo, esta vez vinculado al complejo Casa Unión, adquirido a la familia de Ángel Malvicino. El acuerdo, que en su momento fue presentado como una inversión estratégica, hoy aparece en el centro de un conflicto por atrasos en los pagos.

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Según pudo saberse, la institución mantendría una deuda correspondiente a dos cuotas —febrero y marzo—, lo que derivó en una presentación judicial por parte de la familia vendedora. Sin embargo, el escenario no es del todo claro: mientras algunos sostienen que el reclamo apunta directamente al club, otros indican que la acción estaría dirigida contra Luis Spahn, quien habría asumido el rol de garante en la operación.

Los números de una operación millonaria para Unión

El acuerdo por el predio contempla un esquema de pagos en cuotas. Unión ya había abonado 50.000 dólares en una primera instancia, y posteriormente realizó en enero un desembolso de 250.000 dólares, correspondiente a la cuota más elevada.

El plan total consta de 13 pagos, de los cuales aún restarían cerca de 1.300.000 dólares a cancelar. En ese marco, el atraso de dos meses encendió las alarmas y abrió este nuevo frente de conflicto.

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Las dificultades econ&oacute;micas de Uni&oacute;n tambi&eacute;n habr&iacute;an afectado al pago a la familia Malvicino por Casa Uni&oacute;n.

Las dificultades económicas de Unión también habrían afectado al pago a la familia Malvicino por Casa Unión.

Hasta el momento, no habría constancia de una intimación formal recibida por el club, lo que alimenta la incertidumbre sobre el alcance real del reclamo judicial.

Un contexto económico cada vez más exigente

Este episodio no aparece de manera aislada. Forma parte de un escenario más amplio de dificultades financieras que atraviesa la institución, con compromisos pendientes que involucran al plantel profesional, al cuerpo técnico, al básquet y a distintos empleados.

En ese sentido, en las últimas horas ingresó dinero proveniente de la transferencia de Joaquín Mosqueira a Talleres de Córdoba, lo que permitió aliviar parcialmente la situación.

Parte de esos fondos fueron destinados a saldar compromisos con Sergio Levinton, en el marco de un viejo litigio por el pase de Ignacio Malcorra al fútbol mexicano en 2016, además de cubrir otras deudas.

Entre lo institucional y lo judicial

La situación de Casa Unión vuelve a poner en primer plano la delicada ingeniería financiera que debe afrontar el club. Con compromisos asumidos a largo plazo y recursos que no siempre llegan en tiempo y forma, la dirigencia intenta sostener el equilibrio en un contexto complejo.

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El desenlace de este conflicto dependerá, en gran medida, de cómo se encamine el reclamo judicial y de la capacidad de Unión para regularizar los pagos pendientes. Mientras tanto, el tema ya se instaló como una preocupación concreta dentro y fuera del club.

Unión Luis Spahn Malvicino
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