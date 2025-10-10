Unión se derrumbó en Santiago del Estero y profundizó su crisis en el Clausura

Unión perdió por 3-1 en Santiago del Estero ante Central Córdoba y acentuó su bajón. Podría pagarlo muy caro en la tabla rumbo a los playoffs.

Unión profundizó su crisis futbolística tras una durísima derrota ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. El Tate, que sacó dos de los últimos 12 puntos, perdió por 3-1 y podría pagar muy caro esta caída al cierre de la fecha 12 del Clausura, ya que podría quedar muy relegado en la carrera por llegar a los playoffs y lo podría dejar otra vez preocupado en la pelea por no perder la categoría.

En los primeros minutos intentó Central Córdoba tomar el protagonismo del partido, pero Unión se comenzó a sentir fuerte en la de esperar y tratar de contragolpear, y así llegó la más clara a los 7' Palavecino se la abrió a Mateo Del Blanco, quien sacó un formidable centro para el ingreso de Tarragona, que rozó la pelota pero sin poder lograr el cometido solo ante Alan Aguerre.

Pero rápidamente respondió Central Córdoba con una jugada similar y por el mismo sector, donde apareció Fernando Juárez, quien enganchó para posicionarse de frente al arco de Tagliamonte, pero fue derribado por Maizon Rodríguez. En el tiro libre, Mauricio Martínez alcanzó a despejar un envenenado remate de Verón tras una jugada preparada.

Mientras que a los 12 llegó la más clara con un preciso pase desde el fondo de Jonathan Galván para Pupa Heredia, quien la bajó de pecho y definió por arriba con mucha calidad y la pelota se estrelló en el travesaño.

A Unión le costaba crear sociedades en ataque, pero de a poco fue acumulando pases en ofensiva y utilizó a la derecha, con Vargas y Solari para acercarse al arco del Ferroviario. Dos pelotas al vacía por derecha terminaron en centros del lateral y el volante que no encontraron a Tarragona, que a esa altura tenía una pelea desigual con los centrales locales.

A esa altura quedaba claro que lo propuesto por Madelón en materia ofensiva no estaba resultando, ya que Palavecino estaba muy contenido, Solari no podía imponerse en velocidad, Vargas y Del Blanco estaban muy contenidos, y la pelota era propiedad de Central Córdoba, que tampoco tenía demasiado ingenio para aparecer con riesgo para el arco de Tagliamonte.

Recién a los 27' se acercó con una jugada bien elaborada al arco rival, con una pelota que estuvo manejada en el medio entre Martínez y Pittón, Del Blanco se juntó otra vez con Palavecino, quien se animó, remató y la pelota terminó mansa en las manos de Alan Aguerre.

Así llegaron al break para la hidratación, con un Central Córdoba con más tenencia de pelota y predisposición para atacar, más allá de no perder su esencia de quedar bien parado en todas las líneas, mientras que Unión sufría en cada ataque rival, y le costaba demasiado hacerse cargo del partido.

Hasta que a los 35' llegó el baldazo de agua fría. Tras un tiro de esquina desde la izquierda, Verón ganó en la puerta del área, arriba hizo lo propio Heredia, quien habilitó a Galván para una definición cruzada ante la salida de Tagliamonte. De esa manera llegó el 1-0 que era lógico y justificado en función de lo que era el desarrollo de la etapa inicial.

En tanto que la última de la primera etapa la tuvo Tarragona, tras una gran habilitación de Pittón para Vargas, y su cesión para el exjugador de Gimnasia y Talleres que se quedó entre pegarle al arco y habilitar a un compañero y la jugada se diluyó sin ningún tipo de riesgo para Central Córdoba. En tanto que Barrera sobre el final por la derecha ingresó a toda velocidad y sacó un remate que se fue cerca del palo izquierdo del arco rojiblanco.

La reacción de Unión que fue poca y no alcanzó

Desde el inicio del complemento Unión mostró otra postura en campo, ya que Madelón mandó a la cancha a Marcelo Estigarribia por un inexpresivo Palavecino, y rápidamente se eyectó Vargas por derecha y cuando levantó la cabeza para habilitar a un delantero apareció justo un defensor para mandarla al córner.

Y enseguida otra vez eligió la derecha, tras una pelota que ganó Tarragona, Solari mandó el centro y entre Estigarribia y Tarragona se molestaron y Lucas Abascia apareció como bombero para despejar el peligro. Unión arrancó encendido e iba por todo por el empate.

Con Unión totalmente volcado en ataque y mereciendo el empate, llegó una contra letal para el local. La perdió Del Blanco en ataque, Heredia habilitó magistralmente a Besozzi, quien aguantó la marca de Vargas y definió con mucha calidad ante la salida de Tagliamonte para el 2-0 y dejar la sensación de partido liquidado.

A partir del gol Omar De Felippe intentó que su equipo le baje el ritmo al partido y refrescó el mediocampo con los ingresos de José Florentín y Matías Perelló. Por varios minutos lo logró hasta que a los 27' el Tate tuvo una clarísima para marcar con un excelente tiro de esquina ejecutado por Santiago Grella para la cabeza de Estigarribia, pero la pelota fue desviada en una gran intervención por Alan Aguerre.

Pero a los 34', tras un gran ingreso al campo de juego de Julián Palacios, llegó una triangulación con Mauro Pittón y Lautaro Vargas, quien habilitó a Colazo para que con una estupenda definición decretara el descuento. Unión se ponía en partido y a la carga por el empate en los últimos minutos.

Y con el Tatengue volcado al ataque, y tras una salvada de Aguerre llegó otro contragolpe que esta vez fue letal. Otra vez perdió Facendini, esta vez con David Zalazar, quien habilitó a Matías Perelló para que encare a Tagliamonte y ante la salida del arquero colocar la pelota en el segundo palo para el 3-1 lapidario y doloroso con el cual Unión se volvió a Santa Fe.

Unión cayó en un evidente pozo futbolístico, ya que de los últimos 12 puntos solo sumó dos y si bien se mantiene en puestos de clasificación a los octavos de final podría quedar muy relegado en la tabla de colocaciones al cabo de la fecha, y otra vez, además, vuelve a poner un ojo en la acumulada en cuanto a la pelea por no descender, ya que no puede seguir resignando puntos si pretende llegar con el otro gran objetivo asegurado.

Formaciones de Central Córdoba y Unión

Central Córdoba (3): 1-Alan Aguerre; 33-Santiago Moyano, 2-Lucas Abascia, 32-Jonathan Galván, 24-Braian Cufré; 34-Matías Vera, 27-Fernando Juárez, 7-Diego Barrera, 77-Lucas Besozzi; 12-Leonardo Heredia y 12-Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Unión (1): 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizón Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 23-Augusto Solari, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 17-Nicolás Palavecino y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 35' Jonathan Galván (CC); ST 16' Lucas Besozzi (CC), 34' Agustín Colazo (U) y 50' Matías Perelló (CC).

Cambios: ST 0' Marcelo Estigarribia x Palavecino (U); 11' Santiago Grella x Fragapane (U); 18' Matías Perello x Barrera y José Florentín x Verón (CC); 28' David Zalazar x Juárez (CC) y Sebastián Cristóforo x Besozzi (CC); 29' Agustín Colazo x Tarragona (U), Julián Palacios x Solari (U) y Rafael Profini x Martínez (U).

Amonestados: Moyano, Funez y Perelló (CC); Palavecino, Profini y Fascendini (U).

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero).

Árbitro: José Castelli.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.