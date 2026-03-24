Unión puso primera y espera por Julián Palacios

Unión volvió a entrenarse en Casa Unión, y Leo Madelón sigue de cerca la recuperación de Julián Palacios para el estreno en Copa Argentina.

Tras dos días de descanso luego del duro golpe sufrido en Florencio Varela, Unión retomó los entrenamientos con la cabeza puesta en su próximo desafío: el cruce ante Agropecuario por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará el lunes a las 21.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, y aparece como una oportunidad para dejar atrás la imagen que dejó el equipo en la derrota 2-0 frente a Defensa y Justicia.

Madelón evalúa variantes tras un flojo rendimiento de Unión

El entrenador Leonardo Madelón comenzó a diagramar el equipo con la premisa de mejorar lo mostrado en el último compromiso. El bajo nivel colectivo abre la puerta a modificaciones, tanto en nombres como en funcionamiento.

Uno de los cambios que podría darse está en el frente de ataque, donde Agustín Colazo aparece como alternativa para reemplazar a Marcelo Estigarribia, quien viene de actuaciones por debajo de lo esperado.

La situación de Palacios, clave

En paralelo, todas las miradas están puestas en la evolución de Julián Palacios. El mediocampista se perdió el duelo ante Defensa debido a una molestia muscular que arrastra desde el partido frente a Boca.

Durante la última semana no pudo entrenarse con normalidad y, además, contó con un permiso especial del cuerpo técnico para viajar a Buenos Aires por un tema personal.

Palacios.jpg Julián Palacios venía de ser la figura ante Boca y se perdió el duelo ante Defensa y Justicia por una molestia muscular. UNO Santa Fe / José Busiemi

Si responde bien desde lo físico, su regreso al equipo titular parece asegurado. En ese caso, ingresaría por Augusto Solari, quien no logró capitalizar la oportunidad en el último partido.

¿Un solo cambio o retoque más profundo?

Si bien la vuelta de Palacios asoma como la variante más concreta, no se descarta que Madelón realice algún ajuste adicional teniendo en cuenta el flojo rendimiento general en Florencio Varela.

El cuerpo técnico evaluará en estos días si apuesta a retoques puntuales o si introduce cambios más profundos para recuperar solidez y funcionamiento.

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El duelo ante Agropecuario no solo representa el inicio del camino en la Copa Argentina, sino también una chance para recomponer la imagen y recuperar confianza.

Además, en caso de avanzar a los 16avos de final, Unión ya conoce su posible rival: saldrá del cruce entre Independiente y Atenas de Río Cuarto.

Con ese panorama, el Tate inicia una semana clave, con la necesidad de dejar atrás el traspié reciente y mostrar una reacción inmediata en un torneo que no admite margen de error.