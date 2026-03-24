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Unión quedó al límite en la Zona A tras la caída en Varela y se juega todo en el cierre

La derrota ante Defensa y Justicia dejó a Unión pendiendo de un hilo entre los clasificados, cuando restan cinco fechas para el final de la fase regular.

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 10:21hs
Unión quedó al límite en la Zona A tras la caída en Varela y se juega todo en el cierre

Prensa Unión

La derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela dejó mucho más que bronca en Unión. No solo por el resultado adverso, sino por el contexto: el equipo de Leonardo Madelón jugó más de 50 minutos con un hombre de más y no logró traducir esa ventaja en el marcador.

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Por el contrario, terminó sufriendo una derrota que golpea fuerte en lo anímico y complica su panorama en la Zona A del Torneo Apertura.

Así quedó Unión la Zona A

A falta de dos partidos pendientes (Deportivo Riestra-San Lorenzo y Argentinos Juniors-Lanús), las posiciones marcan un escenario apretado, con Unión todavía dentro de los ocho que avanzan a playoffs, pero sin margen de error:

Zona A – Torneo Apertura

  • Vélez Sarsfield – 22 pts (11 PJ)
  • Estudiantes de La Plata – 21 pts (11 PJ)
  • Defensa y Justicia – 19 pts (11 PJ)
  • Lanús – 18 pts (10 PJ)
  • Talleres de Córdoba – 18 pts (11 PJ)
  • Boca Juniors – 17 pts (11 PJ)
  • Unión – 16 pts (11 PJ)
  • Independiente – 14 pts (11 PJ)
  • Platense – 14 pts (11 PJ)
  • San Lorenzo – 13 pts (10 PJ)
  • Central Córdoba – 12 pts (11 PJ)
  • Instituto – 11 pts (11 PJ)
  • Gimnasia de Mendoza – 9 pts (11 PJ)
  • Deportivo Riestra – 6 pts (10 PJ)
  • Newell's Old Boys – 6 pts (11 PJ)

Los ocho primeros accederán a los octavos de final, y en ese corte hoy Unión ocupa el penúltimo lugar de clasificación, apenas dos puntos por encima de sus perseguidores.

Una oportunidad desperdiciada

El partido en Varela dejó una sensación difícil de digerir. Con superioridad numérica durante gran parte del encuentro, Unión no encontró los caminos para lastimar y terminó siendo superado. La falta de claridad en los metros finales y la imposibilidad de imponer condiciones en un contexto favorable encendieron señales de alerta.

Más allá del análisis futbolístico, el impacto anímico puede ser determinante en este tramo decisivo del campeonato.

Un cierre exigente y sin margen

El calendario no da respiro. A Unión le quedan cinco partidos para asegurar su lugar en los playoffs:

-Unión vs Deportivo Riestra

-Estudiantes de La Plata vs Unión

-Unión vs Newell's Old Boys

-Vélez Sarsfield vs Unión

-Unión vs Talleres

El panorama es claro: deberá hacerse fuerte de local y sumar en escenarios complejos si quiere mantenerse entre los ocho.

Unión, con un lugar en juego y la presión en aumento

Con 16 puntos, Unión sigue dependiendo de sí mismo, pero la tabla apretada y los rivales directos al acecho lo obligan a reaccionar rápido. San Lorenzo tiene un partido pendiente y podría complicar aún más su posición.

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La derrota en Varela dejó secuelas deportivas y emocionales. Ahora, el desafío será reponerse a tiempo para no dejar escapar una clasificación que, hasta hace poco, parecía bien encaminada.

Unión Defensa y Justicia Leonardo Madelón
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