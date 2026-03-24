Unión se sumó al Día de la Memoria con un mensaje contundente: "Nunca Más"

A 50 años del golpe de 1976, Unión se expresó en redes sociales reafirmando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

En el marco de una fecha profundamente significativa para la Argentina, Unión utilizó sus redes sociales para expresar una postura clara y comprometida a 50 años del golpe de Estado de 1976. El club santafesino se sumó a la jornada de reflexión con un mensaje enfocado en la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.

“A 50 años del golpe cívico-militar, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia y acompañamos la lucha inclaudicable de quienes nunca dejaron de buscar”, publicó la institución. Y agregó: “La memoria no es un acto del pasado. Es una decisión del presente. Recordar es sostener la verdad. Es exigir justicia. El Club Atlético Unión dice #NuncaMás”.

Una fecha que interpela a toda la sociedad

Cada 24 de marzo se conmemora en el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada destinada a mantener viva la reflexión sobre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

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La memoria no es un acto del pasado. Es una decisión del presente. Recordar es sostener la… pic.twitter.com/SK3dldbwtu — Club Atlético Unión (@clubaunion) March 24, 2026

El golpe de Estado de 1976 dio inicio a una dictadura que se prolongó por más de siete años, caracterizada por la interrupción del orden democrático y la implementación de un plan sistemático de represión ilegal. Durante ese tiempo, miles de personas fueron víctimas de secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

Unión y el compromiso desde el deporte

En ese contexto, el mensaje de Unión se inscribe dentro de una amplia expresión de instituciones que, desde distintos ámbitos, reafirman la importancia de sostener la memoria activa.

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El club rojiblanco, con su pronunciamiento, no solo recordó a las víctimas del terrorismo de Estado, sino que también puso el acento en el presente: en la necesidad de no olvidar, de sostener la verdad y de seguir reclamando justicia.

Una vez más, el deporte se hizo eco de una fecha que trasciende generaciones y reafirma un consenso social inquebrantable: el de decir, siempre, Nunca Más.