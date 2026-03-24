Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se sumó al Día de la Memoria con un mensaje contundente: "Nunca Más"

A 50 años del golpe de 1976, Unión se expresó en redes sociales reafirmando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 09:22hs
Unión se sumó al Día de la Memoria con un mensaje contundente: Nunca Más

En el marco de una fecha profundamente significativa para la Argentina, Unión utilizó sus redes sociales para expresar una postura clara y comprometida a 50 años del golpe de Estado de 1976. El club santafesino se sumó a la jornada de reflexión con un mensaje enfocado en la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.

LEER MÁS: Santa Fe conmemora el 24 de marzo con una amplia agenda de actos, marchas y actividades

“A 50 años del golpe cívico-militar, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia y acompañamos la lucha inclaudicable de quienes nunca dejaron de buscar”, publicó la institución. Y agregó: “La memoria no es un acto del pasado. Es una decisión del presente. Recordar es sostener la verdad. Es exigir justicia. El Club Atlético Unión dice #NuncaMás”.

Una fecha que interpela a toda la sociedad

Cada 24 de marzo se conmemora en el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada destinada a mantener viva la reflexión sobre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2036398224177504388&partner=&hide_thread=false

El golpe de Estado de 1976 dio inicio a una dictadura que se prolongó por más de siete años, caracterizada por la interrupción del orden democrático y la implementación de un plan sistemático de represión ilegal. Durante ese tiempo, miles de personas fueron víctimas de secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

Unión y el compromiso desde el deporte

En ese contexto, el mensaje de Unión se inscribe dentro de una amplia expresión de instituciones que, desde distintos ámbitos, reafirman la importancia de sostener la memoria activa.

LEER MÁS: A 50 años del Golpe de Estado, lo que dejó la dictadura en Santa Fe y lo que aún falta esclarecer

El club rojiblanco, con su pronunciamiento, no solo recordó a las víctimas del terrorismo de Estado, sino que también puso el acento en el presente: en la necesidad de no olvidar, de sostener la verdad y de seguir reclamando justicia.

Una vez más, el deporte se hizo eco de una fecha que trasciende generaciones y reafirma un consenso social inquebrantable: el de decir, siempre, Nunca Más.

Unión Día de la Memoria justicia
Noticias relacionadas
union sigue en zona de playoffs pero pierde terreno en la tabla

Unión sigue en zona de playoffs pero pierde terreno en la tabla

union y errores que se pagan caro: fallas que preocupan en defensa

Unión y errores que se pagan caro: fallas que preocupan en defensa

escandalo: ruben botta vio la roja tras agredir a mauro pitton y dejo a defensa con diez

Escándalo: Rubén Botta vio la roja tras agredir a Mauro Pittón y dejó a Defensa con diez

union no pudo en su estreno en casa y volvio a caer en el femenino

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Lo último

Colón se sumó al 24 de marzo con una reflexión simbólica

Colón se sumó al 24 de marzo con una reflexión simbólica

Carignano y un mensaje con memoria: Si no se entrena, se pierde

Carignano y un mensaje con memoria: "Si no se entrena, se pierde"

Unión quedó al límite en la Zona A tras la caída en Varela y se juega todo en el cierre

Unión quedó al límite en la Zona A tras la caída en Varela y se juega todo en el cierre

Último Momento
Colón se sumó al 24 de marzo con una reflexión simbólica

Colón se sumó al 24 de marzo con una reflexión simbólica

Carignano y un mensaje con memoria: Si no se entrena, se pierde

Carignano y un mensaje con memoria: "Si no se entrena, se pierde"

Unión quedó al límite en la Zona A tras la caída en Varela y se juega todo en el cierre

Unión quedó al límite en la Zona A tras la caída en Varela y se juega todo en el cierre

Israel atacó el corazón de Beirut y asfixia la logística de Hezbolá

Israel atacó el corazón de Beirut y asfixia la logística de Hezbolá

CRAI realizó una inolvidable y exitosa gira por Sudáfrica

CRAI realizó una inolvidable y exitosa gira por Sudáfrica

Ovación
Carignano y un mensaje con memoria: Si no se entrena, se pierde

Carignano y un mensaje con memoria: "Si no se entrena, se pierde"

Unión se desdibujó en el segundo tiempo y cayó con claridad ante Olímpico en el Malvicino

Unión se desdibujó en el segundo tiempo y cayó con claridad ante Olímpico en el Malvicino

Lionel Messi llegó al país y comenzará a trabajar con la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al país y comenzará a trabajar con la Selección Argentina

A pura emoción arrancó la acción de las Categorías TZ en Paraná

A pura emoción arrancó la acción de las Categorías TZ en Paraná

Luego de la derrota ante San Telmo, el plantel de Colón tiene día libre

Luego de la derrota ante San Telmo, el plantel de Colón tiene día libre

Policiales
Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García