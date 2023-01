Domina: "Me preparé mucho para este momento con Unión"

El juvenil Jerónimo Domina tuvo su estreno con la camiseta de Unión y una clara para ganarle a Banfield. "Se me levantó justo la pelota", admitió

Jerónimo Domina no olvidará jamás este lunes 30 de enero, cuando en ese recorrido lo que tanto soñó lo pudo plasmar: debutó en la Primera División con Unión.

El chico de apenas 17 años, que se inició en la Escuelita de fútbol rojiblanca, al finalizar reconoció que "hicimos un buen partido, tuvimos una situación de gol que desafortunadamente no pudimos concretar, a trabajar en lo que viene".

Más adelante, en referencia a lo que le pidió el DT Gustavo Munúa, el canterano expresó que "me dijo que juegue suelto como lo venía haciendo y con confianza. Se me levantó justo esa pelota al final, entraba Vecino, es cuestión de analizar y no cometer el mismo error".

En otro tramo de la charla subrayó que "toda mi vida jugué en Unión, desde Escuelita, me fui formando en inferiores y gracias a Dios me tocó debutar que es para lo que me preparé".

Antes de abordar el colectivo para regresar a Santa Fe, añadió: "Me sentí muy bien, la pretemporada sirvió mucho, nos adaptamos muy rápidos, vamos a tratar de pelear todo lo que se pueda en el torneo".