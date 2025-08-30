Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más y empató el clásico ante Huracán

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate 0-0 por la fecha 7 del Torneo Clausura

30 de agosto 2025 · 17:15hs
San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura. El Globo, pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras.

El delantero del Globo vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo de Parque Patricios a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal par San Lorenzo a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.

De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, el “Ciclón” marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.

Pese a haber estado gran parte del partido con uno menos, los dirigidos por Frank Kudelka tuvieron una clarísima sobre el final con un mano a mano del delantero Matías Tissera, quien terminó rematando con poca puntería.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Racing, mientras que Huracán recibirá a Vélez.

Formaciones de San Lorenzo y Huracán

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Facundo Gulli por Juan Cruz Rattalino y Agustín Ladstatter por Matías Reali (SL), 26m. Agustín Urzi por Juan Bisanz, Matías Tissera por Matko Miljevic y Gabriel Alanís por Rodrigo Cabral (H), 39m. Emmanuel Ojeda por Leonardo Gil (H), 46m. Diego Herazo por Alexis Cuello y Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (SL).

Incidencia en el primer tiempo: 26m. expulsado Luciano Giménez (H).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

El resumen de San Lorenzo y Huracán

Embed - CLÁSICO SIN DUEÑO: EMPATE SIN GOLES EN EL NUEVO GASÓMETRO | San Lorenzo 0-0 Huracán | RESUMEN

