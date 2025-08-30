CADU venció a Talleres (RE) y le metió presión a Colón en busca de la permanencia

Por la fecha 29 del Grupo B de la Primera Nacional, CADU venció 1-0 a Talleres de Remedios de Escalada de visitante y acortó distancias con Colón

CADU no tira la toalla en la lucha por la permenencia y este sábado, en la continuidad de la fecha 29 del Grupo B, venció 1-0 a Talleres de Remedios de Escalada como visitante y acortó distancias en la tabla ante Colón , que se prepara para visitar a Defensores de Belgrano

El único gol del partido lo convirtió Luis Olivera , a los 44 minutos del primer tiempo, para sellar un triunfo vital que le permite al conjunto de Zárate llegar a los 19 puntos. De esta manera, quedó a nueve unidades del Sabalero, que todavía debe disputar su encuentro en el estadio Juan Pasquale.

CADU mete presión

La victoria de CADU genera un condimento extra en la recta final del campeonato, ya que obliga a Colón a seguir sumando para evitar complicaciones en la pelea por la permanencia. El equipo de Ezequiel Medrán jugará este lunes ante Defensores de Belgrano en Buenos Aires, con la chance de recuperar la ventaja y aliviar la tensión.

El resultado en Remedios de Escalada reaviva la lucha en la parte baja y demuestra que, aunque la diferencia sigue siendo importante, Colón no puede relajarse en la carrera por mantenerse en la categoría.

image CADU ganó y Colón aún no está tranquilo.

Otros resultados de la Primera Nacional

Tristán Suárez 2 - All Boys 0

Chacarita 2 - Mitre 2

San Telmo 0 - Chaco For Ever 2