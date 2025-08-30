Uno Santa Fe | Unión | Unión

El plantel de Unión recibió la visita de Lionel Scaloni

Mientras se entrenaba en el predio de Ezeiza, el plantel de Unión recibió la visita del técnico del seleccionado argentino Lionel Scaloni

30 de agosto 2025 · 01:11hs
Lionel Scaloni visitó al plantel de Unión.

Lionel Scaloni visitó al plantel de Unión.

Unión se entrenó este viernes por la tarde en el predio Lionel Andrés Messi que posee la AFA en Ezeiza. Y sin dudas que la noticia más importante que arrojó la práctica tuvo que ver con una visita por demás especial.

Lionel Scaloni visitó al plantel de Unión

Y es que mientras el plantel llevaba a cabo un entrenamiento regenerativo, se hizo presente el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni.

El DT campeón del mundo, aprovechó para saludar a los jugadores, en un clima por demás de distendido y también dialogó con el técnico rojiblanco Leonardo Madelón. Luego se sacó una foto con todo el plantel, cuerpo técnico y cuerpo médico.

Luego de la eliminación de la Copa Argentina, el plantel rojiblanco viajó con destino a Buenos Aires en donde se quedará hasta el domingo, cuando por la noche visite a Racing. Y este sábado volverá a entrenar en el predio de AFA.

Unión Lionel Scaloni Ezeiza
