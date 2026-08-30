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El dato que posiciona a Unión como el equipo más efectivo del fútbol argentino en 2026

En lo que va del año, Unión ostenta una marca digna de destacar y que lo pone por encima del resto de los equipos que juegan en Primera División

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 11:39hs
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Unión es el equipo más goleador del 2026 en el fútbol argentino de Primera División.

UNO SANTA FE-José Busiemi

Unión es el equipo más goleador del 2026 en el fútbol argentino de Primera División.

La marca registrada que distingue a Unión desde la llegada de Leonardo Madelón tiene que ver sin dudas con su vocación ofensiva a la hora de salir a jugar los partidos.

Está claro que el Tate es un equipo que siempre propone y eso muchas veces lo lleva a quedar descompensado de mitad de cancha hacia atras.

Unión es el equipo más goleador del año

Pero esa actitud de mirar siempre el arco rival lo lleva a ser un equipo temible en el aspecto ofensivo y las estadísticas así lo demuestran.

En lo que va del 2026, contando el Torneo Apertura y el actual Torneo Clausura, Unión es el equipo más goledor del fútbol argentino, un dato que sin dudas merece ser destacado.

Con mucho menos presupuesto que otros equipos, el Tate es el más efectivo en lo que va del año, habiendo marcado 36 goles en 23 partidos. Y que está emparentando con la propuesta de juego que despliega el elenco rojiblanco.

LEER MÁS: Unión encontró el rumbo y cambió su imagen: fútbol, contundencia y jerarquía

De los cuales, 24 los anotó en el Torneo Apertura y los 12 restantes los lleva convertidos en el Clausura. Además, en la actual competencia, es el equipo más goleador de la Zona A.

El segundo equipo más efectivo del año es Independiente Rivadavia, que anotó 34 goles, con un partido menos, pero además el elenco mendocino es el primero en la tabla general.

Es decir, que Unión está por encima en goles a favor, del mejor equipo del año en cuanto a puntos como lo es Independiente Rivadavia.

Unión equipo efectivo
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