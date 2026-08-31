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Madelón y el desafío como DT de Unión de vivir reconstruyendo equipos

La obligación por vender, hace que Unión no logre mantener una formación estable y a eso se le suma la fatalidad de la lesión que sufrió Lautaro Vargas

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 11:18hs
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Leonardo Madelón perdió casi la mitad del equipo que terminó jugando el Torneo Apertura.

Prensa Unión

Leonardo Madelón perdió casi la mitad del equipo que terminó jugando el Torneo Apertura.

El sábado 9 de mayo, Unión dio el gran golpe, venciendo a Independiente Rivadavia como visitante por 2-1 para clasificar a los cuartos de final del Torneo Apertura. Tres días después, cayó ante Belgrano 2-0 y quedó eliminado de la competencia.

La formación rojiblanca que ganó en Mendoza fue la siguiente: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

El desafío permanente al que se enfrenta Madelón

Casi cuatro meses después, Unión perdió casi la mitad de la formación titular. Y es que en el mercado de pases, emigraron Mateo del Blanco, Rafael Profini y Mauro Pittón.

Pero a eso hay que sumarle la lesión que sufrió Lautaro Vargas en la rodilla y por la cual será operado y por estas horas se define la venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia.

Así las cosas y en poco tiempo, Unión deja de contar con cinco jugadores que eran titulares para Madelón. Lo que sin dudas genera un gran inconveniente para el entrenador.

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Y es que el DT tiene la misión permanente de ir reconstruyendo el equipo, ya que no solo se fueron los jugadores mencionados, sino que también emigraron varios más que eran primeras alternativas de recambio.

El apremio económico de la dirigencia, choca con las aspiraciones deportivas y más allá de los dos triunfos conseguidos, está más que claro que Unión tiene menos que en el semestre pasado.

Ahora, las primeras opciones de recambios, son en su mayoría juveniles surgidos de las divisiones inferiores. Y si bien cuando les tocó jugar no desentonaron, tampoco es conveniente apurarlos y darles tanta responsabilidad.

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De hecho, con la lesión de Joaquín Mosqueira, el titular pasó a ser Emilio Giaccone y en el lateral izquierdo, el reemplazo de Del Blanco es otro futbolista de divisiones inferiores como Lucas Ayala.

En consecuencia, no es sencilla la tarea que tiene por delante Madelón. Con mucho menos recambio que en el torneo anterior, el entrenador rojiblanco debe dar respuestas ante la impaciencia lógica de los hinchas.

Pero también habrá que decir, que el DT no hace magia y que enfrenta el recambio constante de un plantel, que resulta el principal enemigo a la hora de afianzar un equipo.

Unión Madelón equipos
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