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Unión, adentro de los playoffs: así sería su primer cruce

Unión se encuentra en zona de clasificación tras su gran victoria ante Sarmiento. El Tate encadenó dos éxitos al hilo, luego de dos duras derrotas en serie.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 08:21hs
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Unión, adentro de los playoffs: así sería su primer cruce

Prensa Unión

La victoria de Unión ante Sarmiento le permitió al equipo de Leonardo Madelón dar un paso importante en su objetivo de meterse en los playoffs del Torneo Clausura. Con el certamen todavía en plena etapa de desarrollo, el Tatengue ya aparece entre los equipos que estarían avanzando a los octavos de final y, si la fase regular terminara hoy, tendría que enfrentar a Belgrano en Córdoba.

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El triunfo 4-1 frente al conjunto de Junín no solamente significó la segunda victoria consecutiva para Unión, sino que también le permitió fortalecer su posición en la Zona A. El equipo rojiblanco atraviesa ahora otro escenario después de un comienzo complicado y empieza a mirar con mayor optimismo la posibilidad de meterse entre los ocho mejores.

Belgrano, el rival que tendría hoy Unión

El formato del torneo determina que los equipos clasificados de cada zona se crucen con los de la otra, de acuerdo con su posición. En este momento, Belgrano aparece como el rival que le correspondería a Unión, con el conjunto cordobés teniendo la ventaja de la localía.

Claro que falta mucho camino por recorrer y las posiciones pueden modificarse fecha tras fecha. Por eso, más que mirar ahora quién sería el rival, en Unión saben que lo importante es sostener la tendencia positiva y seguir sumando.

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La goleada ante Sarmiento representó una inyección de confianza importante. Después de haber conseguido el triunfo frente a Aldosivi, el equipo de Madelón volvió a ganar y mostró una contundencia ofensiva que no había tenido durante buena parte del campeonato.

Además, apareció nuevamente Cristian Tarragona, autor de dos goles, para ratificar su enorme momento goleador. Ignacio Malcorra también volvió a convertir en el 15 de Abril y Unión consiguió una victoria que le permitió acomodarse mejor en la pelea.

El panorama de los octavos

Si las posiciones actuales se mantuvieran, los cruces serían los siguientes:

* Gimnasia de Mendoza vs. Huracán

* Vélez vs. Atlético Tucumán

* Instituto vs. Rosario Central

* Defensa y Justicia vs. Tigre

* Argentinos Juniors vs. Boca

* Sarmiento vs. Independiente

* Gimnasia de La Plata vs. Newell's

* Belgrano vs. Unión

Unión Sarmiento playoffs
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