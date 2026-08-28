El historial entre Unión y Sarmiento con leve ventaja para el Tate

Este viernes, el Tate y el Kiwi vuelven a verse las caras en un historial muy equilibrado, aunque favorable al elenco rojiblanco

Las estadísticas indican que Unión y Sarmiento no tienen un historial demasiado extendo en la máxima categoría del fútbol argentino y es que apenas se enfrentaron en 15 ocasiones en Primera División.

Y los números muestran una paridad marcada, aunque con leve ventaja para Unión , ya que en los 15 partidos jugados, el Tate ganó siete, el Kiwi se impuso en seis y empataron los dos restantes.

El último antecedente fue por la 7° fecha del Torneo Apertura 2026, en lo que fue triunfo de Unión por 3-1 en el estadio Eva Perón, con goles de Brahian Cuello, Julián Palacios y Cristian Tarragona, descontando para el local Junior Marabel.

Por su parte, la última vez que se enfrentaron en Santa Fe, fue por la Copa de la Liga 2023, cuando Unión se impuso por 1-0 con gol de cabeza de Nicolás Orsini.