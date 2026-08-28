Este viernes desde las 19, Unión recibirá a Sarmiento con el arbitraje de Pablo Echavarría. Y los números del Tate con este árbitro, exponen una paridad absoluta.
Los números que cosechó Unión con el arbitraje de Pablo Echavarría
El historial de Unión con el arbitraje de Pablo Echavarría es absolutamente equilibrado, sumando la misma cantidad de triunfos y derrotas
Por Ovación
Las estadísticas de Unión con Echavarría
El historial indica que Pablo Echavarría dirigió a Unión en 23 partidos, de los cuales, el Tate ganó cinco, empató 13 y perdió los cinco restantes.
No obstante, el elenco rojiblanco acumula una racha positiva de cuatro partidos sin perder con el arbitraje de Echavarría, obteniendo una victoria y tres empates.
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Con la particularidad, de que esos cuatro encuentros se disputaron en el 15 de Abril. La última vez que dirigió a Unión fue el 22 de enero de este año, por la primera fecha del Torneo Apertura, en el empate 0-0 contra Platense.
Por su parte, la última victoria del Tate con Echavarría, se dio por el Torneo Apertura 2025, cuando en condición de local superó a Gimnasia de La Plata 1-0 con gol de Lionel Verde.