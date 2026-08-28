Los números que cosechó Unión con el arbitraje de Pablo Echavarría

El historial de Unión con el arbitraje de Pablo Echavarría es absolutamente equilibrado, sumando la misma cantidad de triunfos y derrotas

Pablo Echavarría dirige el partido que este viernes Unión jugará ante Sarmiento.

Este viernes desde las 19, Unión recibirá a Sarmiento con el arbitraje de Pablo Echavarría . Y los números del Tate con este árbitro, exponen una paridad absoluta.

El historial indica que Pablo Echavarría dirigió a Unión en 23 partidos, de los cuales, el Tate ganó cinco, empató 13 y perdió los cinco restantes.

No obstante, el elenco rojiblanco acumula una racha positiva de cuatro partidos sin perder con el arbitraje de Echavarría, obteniendo una victoria y tres empates.

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Con la particularidad, de que esos cuatro encuentros se disputaron en el 15 de Abril. La última vez que dirigió a Unión fue el 22 de enero de este año, por la primera fecha del Torneo Apertura, en el empate 0-0 contra Platense.

Por su parte, la última victoria del Tate con Echavarría, se dio por el Torneo Apertura 2025, cuando en condición de local superó a Gimnasia de La Plata 1-0 con gol de Lionel Verde.