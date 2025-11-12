Uno Santa Fe | Unión | Unión

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

Lautaro Vargas llegó a las cinco tarjetas amarillas y en consecuencia el DT de Unión Leonardo Madelón tendrá que realizar una variante obligada

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2025 · 09:54hs
Leonardo Madelón tendrá que resolver quien será el lateral derecho en el partido que Unión jugará ante Belgrano.

Unión visitará el lunes a Belgrano para cerrar la primera fase del Torneo Clausura. El Tate ya está clasificado a los playoffs pero aún debe definir la posición, para intentar asegurarse arrancar los octavos de final jugando como local.

Por lo cual, el choque ante el Pirata es muy importante, más allá de haber conseguido el principal objetivo. Y para este encuentro, el entrenador tatengue Leonardo Madelón tendrá que realizar una variante obligada.

El interrogante a develar en el lateral derecho

Y es que en el final del cotejo ante Barracas Central, el lateral derecho Lautaro Vargas fue amonestado y de esta manera llegó a las cinco tarjetas amarillas, debiendo cumplir una fecha de suspensión.

Así las cosas, Madelón tendrá que definir quien es el reemplazante de Vargas. Por características, la primera opción sería el uruguayo Emiliano Álvarez quien disputó cinco partidos en el Torneo Clausura.

Aunque apenas sumó 64' en cancha, siendo el cotejo con Newell's el que más minutos cosechó, dado que en esa oportunidad ingresó a los 20' del complemento.

La otra opción sería el ingreso de Nicolás Paz, quien apenas estuvo en cuatro partidos, pero sumando solo 50' en cancha. Y al igual que Álvarez, el encuentro en el que más minutos tuvo fue ante Newell's ingresando a los 25' de la segunda etapa.

Y en esa oportunidad, Paz precisamente reemplazó a Vargas quien salió con una molestia muscular. Pero hay que tener en cuenta que Unión estaba ganando el partido y que Álvarez había ingresado antes en lugar de Julián Palacios.

En consecuencia, Madelón tendrá que decidir entre Álvarez y Paz para ocupar la posición de lateral derecho. Por características, el primero de ellos podría tener ventaja, pero no hay que descartar la presencia del segundo para reforzar el juego aéreo.

Unión Leonardo Madelón Torneo Clausura
